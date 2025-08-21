Epic Systems: Η εταιρεία «κολοσσός» της υγειονομικής περίθαλψης λανσάρει νέα εργαλεία ΤΝ

Ταξιδιώτες του διαστήματος, ρομπότ και, φυσικά, Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όλα αυτά εκτέθηκαν την Τρίτη στην ετήσια Συνάντηση της Ομάδας Χρηστών της Epic Systems, που πραγματοποιήθηκε στο campus των 1.670 στρεμμάτων του «κολοσσού» του λογισμικού υγείας στη Βερόνα του Ουισκόνσιν.

Η Τζούντι Φόκνερ, η 82χρονη Διευθύνουσα Σύμβουλος της Epic, ντυμένη για την περίσταση με μια μωβ περούκα με παπούτσια σε νέον χρώμα και ένα ιριδίζον γιλέκο, που θυμίζει τον φανταστικό χαρακτήρα Μπαζ Λάιτγιαρ από το "Toy Story".

Στην εκδήλωση με θέμα την επιστημονική φαντασία, ο Φόκνερ είπε στο πλήθος ότι η Epic έχει περίπου 200 διαφορετικές λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης σε ανάπτυξη που στοχεύουν στην υποστήριξη ασθενών, κλινικών ιατρών και ασφαλιστών.

«Συνδυάζουμε την νοημοσύνη και την περιέργεια του ανθρώπου με τις ερευνητικές δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης γενιάς», δήλωσε ο Φόκνερ, μπροστά σε χιλιάδες στελέχη υγειονομικής περίθαλψης που ήταν σε ένα υπόγειο αμφιθέατρο 11.400 θέσεων.

Η Epic, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας στη χώρα, είναι περισσότερο γνωστή για το λογισμικό ηλεκτρονικού αρχείου υγείας ή EHR, τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ) που είναι μια ψηφιακή έκδοση του ιατρικού ιστορικού ενός ασθενούς που ενημερώνεται από γιατρούς και νοσηλευτές, και η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ.

Το λογισμικό της Epic, το οποίο ανταγωνίζεται την Oracle Health (πρώην Cerner), χρησιμοποιείται από 280 εκατομμύρια Αμερικανούς, σύμφωνα με την εταιρεία.

To Art Assistant προορίζεται για ιατρούς και έχει ως στόχο να λειτουργεί ως ένας ενεργός ψηφιακός συνάδελφος με τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε η εταιρεία. Το Art θα είναι σε θέση να προβλέπει πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί ένας γιατρός, για παράδειγμα, και να ανακτά πληροφορίες όπως οι τάσεις της αρτηριακής πίεσης και να ενημερώνει το οικογενειακό ιστορικό ενός ασθενούς.