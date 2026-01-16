Επανήλθε το Χ μετά από σχεδόν μια ώρα

Επανήλθε μετά από σχεδόν μια ώρα και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 18:00 -ώρα Ελλάδος- η λειτουργία του Χ, καθώς είχε «πέσει» από τις 17:30 περίπου το απόγευμα της Παρασκευής.

Πάνω από 77.000 χρήστες ανέφεραν στο Downdetector, πως δεν είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα, στη φόρτωση του περιεχομένου και στην αποστολή μηνυμάτων. Οι αναφορές γίνονταν από δεκάδες χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αγγλία, τις ΗΠΑ, την Κολομβία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Τουρκία.

Η πλειονότητα των προβλημάτων (56%) αναφέρθηκε στην εφαρμογή του X, ενώ το 33% ανέφερε προβλήματα πρόσβασης στον ιστότοπο της πλατφόρμας και ένα άλλο 10% ανέφερε προβλήματα συνδεσιμότητας με τον διακομιστή.

Η αρχική σελίδα του Χ εμφάνιζε σφάλμα, ενώ οι υπηρεσίες του Cloudflare, που φιλοξενούν τον ιστότοπο, λειτουργούσαν κανονικά.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική διακοπή λειτουργίας μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς την Τρίτη περισσότεροι από 25.500 χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης στον ιστότοπο. Η αιτία της σημερινής διακοπής δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.