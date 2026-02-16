Έπεσε η πλατφόρμα Χ για εκατομμύρια χρήστες σε όλον των κόσμο

Σημαντικά προβλήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα Χ καταγράφονται από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα και σε πολλές ακόμη χώρες, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης διακοπών Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες σε διεθνές επίπεδο δηλώνουν αδυναμία σύνδεσης τόσο μέσω του ιστότοπου όσο και μέσω της εφαρμογής, λαμβάνοντας επαναλαμβανόμενα μηνύματα σφάλματος, όπως το «Something went wrong. Please try again later» («Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα»).

Παράλληλα, οι χρήστες αναφέρουν ότι αντικρίζουν αποκλειστικά μια μαύρη οθόνη με το λογότυπο της πλατφόρμας, χωρίς να φορτώνεται οποιοδήποτε περιεχόμενο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για τα αίτια της εκτεταμένης δυσλειτουργίας της υπηρεσίας.