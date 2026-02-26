Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται η Amazon, καθώς φέρεται να διαπραγματεύεται τη διοχέτευση κεφαλαίων ύψους έως και 50 δισ. δολαρίων στην OpenAI.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του The Information, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συνομιλιών, η ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν είναι «λευκή επιταγή», αλλά συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένα τεχνολογικά και οικονομικά ορόσημα της δημιουργού του ChatGPT.

Το «πακέτο» των 15+35 δισ. δολαρίων

Οι όροι που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προβλέπουν μια σταδιακή χρηματοδότηση, καθώς η Amazon θα καταβάλει 15 δισ. δολάρια προκαταβολικά και τα υπόλοιπα 35 δισ. θα αποδεσμευτούν μόνο εάν η OpenAI επιτύχει το ορόσημο της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI) —δηλαδή μια ΤΝ που ισούται ή ξεπερνά τις ανθρώπινες ικανότητες— ή εάν προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

«Πυρετός» επενδύσεων από Nvidia και SoftBank

Η Amazon δεν είναι η μόνη που «ποντάρει» δισεκατομμύρια στην εταιρεία του Σαμ Άλτμαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η SoftBank και η Nvidia σχεδιάζουν να επενδύσουν από 30 δισ. δολάρια η καθεμία, σε τρεις δόσεις εντός του έτους.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γύρο χρηματοδότησης που αποσκοπεί στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών της OpenAI σε data centers και υπολογιστική ισχύ, με φόντο τις φήμες για μια ιστορική είσοδο στο χρηματιστήριο που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στην ΤΝ

Η κίνηση της Amazon αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στον κλάδο, όπου η Microsoft κατείχε μέχρι πρότινος τα πρωτεία ως ο κύριος υποστηρικτής της OpenAI.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί φαίνονται πλέον διατεθειμένοι να δαπανήσουν αστρονομικά ποσά για να εξασφαλίσουν προνομιακή πρόσβαση στις τεχνολογίες αιχμής, θεωρώντας τις συνεργασίες αυτές ως το «κλειδί» για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επόμενης δεκαετίας.

Μέχρι στιγμής, τόσο η OpenAI όσο και η Amazon έχουν αποφύγει να σχολιάσουν επίσημα τις πληροφορίες.