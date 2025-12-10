ΕΛΣΤΑΤ: Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη - Το 36,5% για επαγγελματικούς λόγους

Περίπου το 50% των Ελλήνων έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση προϊόντων και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ και τα οποία εξετάσουν τη γενικότερη Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.

Στο κείμενο της έρευνας για την ΤΝ, η ΕΛΤΑΤ σημειώνει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη εξετάζεται ως μία από τις σύγχρονες τεχνολογίες που επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινή ζωή και τον τρόπο χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών καθώς αναπτύσσει συστήματα ικανά να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη σκέψη, όπως μάθηση, ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

To 49,5% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών, περίπου 1 στους 2, έκανε χρήση κάποιων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, π.χ. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, για τη δημιουργία περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνες, κώδικα προγραμματισμού ή βίντεο.

Το 92,8% από τα άτομα που χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία ΤΝ το έκαναν για ιδιωτικούς λόγους, το 36,5% για επαγγελματικούς λόγους και το 25,4% για λόγους που αφορούσαν την τυπική εκπαίδευση (π.χ. σχολείο ή πανεπιστήμιο).

Από το 50,5% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών που δεν έκανε χρήση κάποιων εργαλείων ΤΝ, το 70,5% δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε την ΤΝ, ενώ το 9,2% δεν γνώριζε την ύπαρξή της και το 12,9% δε γνώριζε πώς να τα χρησιμοποιήσει.

Χρήση Διαδικτύου

Ποσοστό 89,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 - 74 ετών έκανε χρήση του διαδικτύου κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024 και 22,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2015.

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου κάθε έτους για τον πληθυσμό 16 - 74 ετών, από το 2002 που ξεκίνησε η έρευνα, μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση του διαδικτύου πραγματοποιείται από το 97,8% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025.

Επίσης, το 95,0% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών που έκανε χρήση του διαδικτύου κατά το Α΄ τρίμηνο του 2025, χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο και το 55,8% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop).

Λόγοι χρήσης

Αναφορικά με τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, κυριότερες δραστηριότητες είναι η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου (Skype, Messenger, Viber, Facetime, WhatsApp, Snapchat, Zoom, MS Teams, Webex) και η ανάγνωση online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά (92,8% και 89,6%, αντίστοιχα). Τα ποσοστά αφορούν 9 στα 10 άτομα ηλικίας 16 - 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2025.

Οι δραστηριότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, το τελευταίο έτος (σύγκριση Α΄ τριμήνου 2024 με Α΄ τρίμηνο 2025) είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του mobile banking) (+7,9 ποσοστιαίες μονάδες), η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου (Skype, Messenger, Viber, Facetime, WhatsApp, Snapchat, Zoom, MS Teams, Webex) (+7,1 ποσοστιαίες μονάδες), η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (+5,9 ποσοστιαίες μονάδες) και η ανταλλαγή μηνυμάτων χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως Skype, Messenger, Viber, WhatsApp, Snapchat (+4,8 ποσοστιαίες μονάδες).

To 30,1% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών, περίπου 1 στους 3, που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά το A’ τρίμηνο του 2025, πραγματοποίησε μέσω διαδικτύου κάποιες δραστηριότητες εκμάθησης (παρακολούθηση online σεμιναρίου ή μαθήματος, χρήση online εκπαιδευτικού υλικού (οπτικοακουστικό υλικό, software, ηλεκτρονικά εγχειρίδια, εφαρμογές) πέραν του υλικού που αφορά στην παρακολούθηση πλήρους online εκπαιδευτικού προγράμματος είτε επικοινωνία με τους διδάσκοντες ή άλλους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσω οπτικοακουστικών εργαλείων, όπως Webex, Zoom, MS Teams, Google Classroom, Google Meet, Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο – e-class, πλατφόρμα e-me, Ψηφιακή Ακαδημία πολιτών κ.ά.) για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους (26,2% το 2024).

Από το σύνολο των παραπάνω ατόμων το 81,8% παρακολούθησε online σεμινάριο ή μάθημα, το 57,2% έκανε χρήση online εκπαιδευτικού υλικού και το 52,9% επικοινώνησε με τους διδάσκοντες ή άλλους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσω οπτικοακουστικών εργαλείων.