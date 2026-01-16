Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας για «SMS Blaster Attacks»: Χρειάζεται μεγάλη επαγρύπνηση - Τι κάνει

Την υπόθεση απάτης και χρήσης υψηλής τεχνολογίας, με πρωταγωνιστές δύο Κινέζους, ερεύνησε η Ελληνική Αστυνομία με τους δύο άνδρες να κατηγορούνται για πλαστογραφία πιστοποιητικών, απάτες και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα. Με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε στην ΕΡΤ η Στέλλα Τσιτσούλα, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας.

Η κα Τσιτσούλα τόνισε “Ουσιαστικά δημιουργούν έναν νέο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, μία κεραία καινούργια χρησιμοποιούν η οποία έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, πολύ μεγάλη ένταση, δυνατότητα ουσιαστικά να συνδεθούν τα κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται σε εμβέλεια περίπου 500 μέτρων, μέχρι και δύο χιλιόμετρα περίπου μπορεί να πιάσει η εμβέλεια αυτής της κεραίας.

Ουσιαστικά τι κάνουν; Στέλνουν ένα σήμα από την κεραία αυτή που έχουν δημιουργήσει προς όλα τα κοντινά τηλέφωνα να συνδεθούν σε αυτό το σήμα και όπως όλα τα κινητά τηλέφωνα, ψάχνουν να βρουν πάντα το καλύτερο σήμα, το πιο ισχυρό σήμα μιας βάσης. Συνδέονται λοιπόν, πάνω και μόλις συνδέονται, τα τηλέφωνα λαμβάνουν αυτόματα ένα ψεύτικο SMS, αντίστοιχα. Και ανάλογα κάθε φορά με το τι μοντέλο είναι αυτή η κεραία οι συνθήκες λήψης μπορεί να είναι και μεγαλύτερες από 2000 μέτρα. Μπορεί να είναι και πολύ καλός ο αποστολέας”.

Και συμπλήρωσε “Ουσιαστικά κάνουν επικοινωνία μαζί τους σε δίκτυο 2G. Το παρωχημένο παλαιότερο δίκτυο δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά είχε πολλά τρωτά σημεία ασφάλειας, γιατί δεν έκανε μια αυθεντικοποίηση με κλειδιά όπως κάνει το 4G κτλ (…). Ρίχνει λοιπόν, την ταχύτητα όπως είπατε, στέλνουν στη συνέχεια ομαδικά SMS σε όποιο κινητό (δεν γνωρίζουν τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων). Στην ουσία όσα κινητά τηλέφωνα έχουν συνδεθεί σε αυτή την κεραία, τους αποστέλλουν αυτόματα SMS και λαμβάνουν SMS, τα οποία βεβαίως είναι ψευδή και παραπλανητικά (…)”.

Παράλληλα, τόνισε “Το θέμα είναι να μην κάνουμε κλικ στο link που περιέχει αυτό το SMS. Οπότε αν κάνουμε κλικ σε αυτό το link συνήθως μας βάζουν σε περιβάλλον είτε του gov, είτε μιας τράπεζας ή μιας συναλλαγής που ουσιαστικά χρειάζεται τα οικονομικά μας στοιχεία, τα τραπεζικά μας στοιχεία. Και δρουν βεβαίως με την έννοια του social engineering, αυτής της κοινωνικής μηχανικής που συνήθως πάνε σε πολύβουες περιοχές όπου ο κόσμος έχει τις δουλειές του, κάνει πολλές συναλλαγές και πολλές φορές δεν κοιτάει (…)”.

Τέλος, σημείωσε “Το καλύτερο είναι να το κλείσουμε (το κινητό) για να μην έχουμε σύνδεση στο δίκτυο εκείνη την ώρα. Σε κάποια κινητά, σε Android κινητά για παράδειγμα, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και την χρήση κινητών 2G από τις ρυθμίσεις. Σε iPhone όμως, από ότι έχω κοιτάξει λίγο, δεν γίνεται αυτό (…). Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη επαγρύπνηση και κυρίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους να τους ενημερώνουμε“.