The Telegraph

Έκθεση της ευρωπαϊκής αστυνομίας, Europol, σε ένα έγγραφο 48 σελίδων αναλύει πώς οι δυνάμεις επιβολής του νόμου θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ρομπότ και μη επανδρωμένα συστήματα (drones, δορυφόρους και τηλεκατευθυνόμενα σκάφη) σε μια δυστοπική εικόνα του μέλλοντος.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι ερευνητές της Europol περιγράφουν μια κοινωνία όπου τα ρομπότ αποτελούν «σταθερό στοιχείο της καθημερινής ζωής σε όλη την Ευρώπη, κινούμενα αθόρυβα σε εμπορικά κέντρα, παραδίδοντας δέματα σε διαμερίσματα πέμπτου ορόφου και καθαρίζοντας τις πλατφόρμες των μέσων μαζικής μεταφοράς τη νύχτα».

Μία από τις πιο ανησυχητικές προβλέψεις είναι ότι κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να παραβιάσουν ρομπότ κοινωνικής φροντίδας με Τεχνητή Νοημοσύνη, που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ευάλωτων ενηλίκων και παιδιών. Τα ρομπότ θα μπορούσαν να προγραμματιστούν ώστε να συλλέγουν πληροφορίες από τα θύματά τους και ακόμη και να τα χειραγωγούν για κακόβουλους σκοπούς.

«Οι ικανότητες ενσυναίσθησης των κοινωνικών ρομπότ θα μπορούσαν, στο μέλλον, να καταχραστούν από εγκληματίες και τρομοκράτες για διάφορες κακόβουλες δραστηριότητες», αναφέρει η έκθεση.

Οι τρομοκράτες, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει περισυλλεχθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουν εκατοντάδες drones με Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξαπολύσουν επιθέσεις σε παροχές ηλεκτρικού και νερού στις πόλεις ή για να απελευθερώσουν εγκληματίες από φυλακές.

Η αστυνομία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κίνα και Αυστραλία χρησιμοποιεί ήδη όπλα κατά των drones που εκτοξεύουν δίκτυα ή λέιζερ για να καταρρίψουν ιπτάμενες συσκευές.

Η συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ «αναμένεται να γίνει κρίσιμο στοιχείο των επιχειρήσεων επιβολής του νόμου», με αστυνομικούς και ρομπότ να συνεργάζονται «για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, την εκτέλεση ερευνών και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση επισήμανε επίσης την αυξανόμενη τάση εγκληματιών να χρησιμοποιούν drones για τη λαθρεμπορία αγαθών, την παρακολούθηση εργαστηρίων ναρκωτικών και ακόμη και για επιθέσεις σε αστυνομικούς.

Ένας εκπρόσωπος της Europol δήλωσε ότι η υπηρεσία «δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον» και ότι ο σκοπός της έκθεσης είναι να «προβλέψει ρεαλιστικά μελλοντικά σενάρια που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες αποφάσεις σήμερα».



