Το αναπτυσσόμενο πρόγραμμα δορυφορικού διαδικτύου της Amazon δεν ονομάζεται πλέον Project Kuiper. Τώρα είναι γνωστό απλά ως «Leo». Η αλλαγή ονόματος έρχεται καθώς η εταιρεία φαίνεται να επιδιώκει την εξασφάλιση μεγαλύτερων εμπορικών συμβολαίων.

Σύμφωνα με το techcrunch, το δορυφορικό δίκτυο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019 και, όπως αναφέρει η Amazon, το όνομα «Project Kuiper» ήταν πάντα προσωρινό. Το «Leo» είναι μια αναφορά στη θέση του δικτύου σε αυτό που είναι γνωστό ως χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, που συνήθως αναφέρεται στη διαστημική βιομηχανία ως «LEO».

Καθώς η Amazon εργάστηκε για την εκτόξευση των πρώτων δορυφόρων Kuiper νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανέφερε ότι το πρόγραμμα ήταν μια «πρωτοβουλία για την αύξηση της παγκόσμιας πρόσβασης σε ευρυζωνικές συνδέσεις» με την «αποστολή να προσφέρει γρήγορες και προσιτές ευρυζωνικές συνδέσεις» σε κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται καλά από τους παραδοσιακούς παρόχους διαδικτύου.

Ωστόσο, η εταιρεία έχει αλλάξει την ορολογία που χρησιμοποιεί για να περιγράψει την υπηρεσία τους τελευταίους μήνες, καθώς υπέγραψε συμφωνίες με την Airbus και τη JetBlue, θέτοντας το δίκτυο σε πιο άμεσο ανταγωνισμό με την υπηρεσία Starlink της SpaceX.

Μια αρχειοθετημένη έκδοση της σελίδας συχνών ερωτήσεων για το Kuiper — που δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2024 — αναφέρει ότι η εξυπηρέτηση αυτών των κοινοτήτων αποτελεί προτεραιότητα. Μάλιστα, γινόταν τρεις φορές αναφορά στην προσιτή τιμή, με την Amazon να την αποκαλεί «βασική αρχή του Project Kuiper». Πλέον δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά στη σελίδα.

Παράλληλα, έχει αλλάξει και η ορολογία στη σελίδα. Πλέον το «Leo] αναφέρεται ως «το δίκτυο δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της Amazon, σχεδιασμένο για να παρέχει γρήγορο και αξιόπιστο internet σε πελάτες και κοινότητες που βρίσκονται εκτός της εμβέλειας των υφιστάμενων δικτύων».

Επίσης, ενώ αναφέρεται στη σελίδα ότι η κακή συνδεσιμότητα μπορεί να «δημιουργήσει οικονομικό μειονέκτημα για άτομα, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές του κόσμου που δεν εξυπηρετούνται ή εξυπηρετούνται ανεπαρκώς», η εταιρεία είναι λιγότερο συγκεκριμένη από ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά την προτεραιότητα που δίνει σε αυτές τις κοινότητες στην πελατειακή της βάση.