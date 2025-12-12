Disney - OpenAI: Ο Sora αποκτά πρόσβαση στους χαρακτήρες της Disney

Η Walt Disney Company ανακοίνωσε την υπογραφή μιας τριετούς στρατηγικής συμφωνίας με την OpenAI, η οποία ανοίγει τον δρόμο ώστε η γεννήτρια βίντεο Sora να μπορεί πλέον να δημιουργεί σύντομα βίντεο με τους εμβληματικούς χαρακτήρες της Disney.

Η συμφωνία συνοδεύεται από επένδυση 1 δισ. δολαρίων της Disney στην OpenAI, υπογραμμίζοντας το βάθος της συνεργασίας και τη μακροπρόθεσμη στόχευση των δύο εταιρειών στην ανάπτυξη περιεχομένου με δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το Sora, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον προηγμένα εργαλεία δημιουργίας σύντομων βίντεο μέσω απλών προτροπών. Με τη νέα συμφωνία, η πλατφόρμα εμπλουτίζεται πλέον με περισσότερους από 200 χαρακτήρες, σκηνικά, κοστούμια και οπτικά στοιχεία από τα σύμπαντα της Disney, της Marvel, της Pixar και του Star Wars.

Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν να σχεδιάζουν και να δημιουργούν πάνω σε κινούμενες ή εικονογραφημένες εκδοχές ηρώων της Marvel και της Lucasfilm, αξιοποιώντας και τη λειτουργία ChatGPT Images για παραγωγή οπτικών στοιχείων μέσω κειμένου.

Η Disney διευκρινίζει πάντως ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει δικαιώματα ομοιότητας ή φωνής για πραγματικούς ηθοποιούς και ταλέντα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ, δήλωσε ότι η ταχεία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί κομβική στιγμή για τον κλάδο της ψυχαγωγίας και ότι μέσω της συνεργασίας με την OpenAI η εταιρεία θα επεκτείνει υπεύθυνα τις δυνατότητες αφήγησης, προστατεύοντας παράλληλα τους δημιουργούς και το έργο τους.

Η Disney αναφέρει επίσης ότι θα αποτελέσει σημαντικό πελάτη της OpenAI, αξιοποιώντας τα API της για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, εργαλείων και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών που θα ενταχθούν στο Disney+.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της Disney με άλλες πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Midjourney και η Character.AI, τις οποίες η εταιρεία έχει κατηγορήσει για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, η συνεργασία με την OpenAI δείχνει ότι η Disney παραμένει ανοιχτή σε νέες τεχνολογικές συνέργειες, αρκεί να διασφαλίζεται ο σεβασμός στην πνευματική της περιουσία.