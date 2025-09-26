Διάλεξε το AI σου: Οι χρήστες Microsoft 365 έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν τον ψηφιακό εγκέφαλο του Copilot τους

Ποια Τεχνητή Νοημοσύνη θέλεις να “τρέχει” τον ψηφιακό σου βοηθό; Για τη Microsoft, το μέλλον της εργασίας δεν αφορά απλώς την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά την επιλογή του κατάλληλου ΑΙ εργαλείου για κάθε ανάγκη.

Τώρα, για πρώτη φορά, οι χρήστες Microsoft 365 έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον «εγκέφαλο» πίσω από τον ψηφιακό τους βοηθό, με τον ίδιο τρόπο που διαλέγουν μηχανή αναζήτησης ή ένα νέο smartphone. Η νέα αυτή δυνατότητα, αυξάνει την ευελιξία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και τους υποστηρίζει με στόχο πιο ακριβή, ταχύτερα, λεπτομερή και δημιουργικά αποτελέσματα χωρίς να απομακρύνονται από τα γνωστά περιβάλλοντα του Word, του Excel ή του Teams.

Η νέα, τολμηρή πρωτοβουλία της Microsoft, επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, καθώς επιτρέπει στους χρήστες του Microsoft 365 Copilot να επιλέγουν οι ίδιοι ανάμεσα στα πιο προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως είναι το OpenAI και το Anthropic. Η νέα αναβάθμιση, τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συντάσσουν αναφορές, να αναλύουν τάσεις ή να δημιουργούν επιχειρηματικές στρατηγικές, επιλέγοντας βάσει των αναγκών τους το καταλληλότερο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο νέος «Researcher» agent του Copilot, ο οποίος μπορεί πλέον να αξιοποιεί τα πιο προηγμένα μοντέλα της OpenAI ή της Anthropic. Το εργαλείο υποστηρίζει σύνθετες, πολυεπίπεδες αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, της ανάλυσης τάσεων και της διαχείρισης πληροφοριών από emails, συνομιλίες, συναντήσεις και αρχεία. Με ένα απλό μενού επιλογής, οι χρήστες μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικά μοντέλα AI για κάθε εργασία, μέσα στο οικείο περιβάλλον του Microsoft 365.

Με την ανακοίνωση της νέας καινοτομίας, η Microsoft προχωρά πέρα από την υπάρχουσα αντίληψη του AI ως «μια λύση για όλους», δίνοντας μια νέα διάσταση στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως ένα εξατομικευμένο εργαλείο που ενισχύει την παραγωγικότητα και την δημιουργικότητα. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, με επιπλέον μοντέλα και επιλογές να αναμένονται στο άμεσο μέλλον, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέγουν την νοημοσύνη του ψηφιακού τους βοηθού, οδηγώντας τους ταυτόχρονα σε νέα επίπεδα αποτελεσματικότητας και αριστείας στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη των μοντέλων της Anthropic στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης της Microsoft, καθώς και τον τρόπο που αυτά μπορούν να ενισχύσουν κάθε εργαζόμενο, μπορείτε να βρείτε στο κείμενο που επισυνάπτεται στην αποστολή.