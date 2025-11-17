Διαδυκτιακό σεμινάριο ΕΕΑ «Αξιοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επιχείρησή σας», στις 20 Νοεμβρίου

Η Επιτροπή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) και τη Google (γραφείο Ελλάδος), ανακοίνωσε ότι διοργανώνει την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 18:30, ένα νέο εκπαιδευτικό webinar με τίτλο «Practical AI for your Business» («Αξιοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επιχείρησή σας»).

Πρόκειται για εξειδικευμένο σεμινάριο, το οποίο επικεντρώνεται σε πραγματικές εφαρμογές της AI που μπορούν να αποδώσουν άμεσα οφέλη, όπως:

- Αύξηση παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης καθημερινών εργασιών (έρευνα αγοράς, εσωτερικές διαδικασίες, δημιουργία περιεχομένου για προτάσεις και μάρκετινγκ).

- Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών με εργαλεία που επιταχύνουν και αναβαθμίζουν την επικοινωνία.

- Υποστήριξη λήψης αποφάσεων με ταχύτερη ανάλυση δεδομένων και πολύτιμες επιχειρηματικές πληροφορίες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ζωντανές επιδείξεις με εργαλεία όπως Gemini σε Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail), καθώς και παρουσίαση ενός απλού και αποτελεσματικού πλαισίου για τη συγγραφή σωστών AI prompts.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή εδώ.