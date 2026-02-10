ΔΕΕ: Αποδέχτηκε την προσφυγή της WhatsApp κατά της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέπεμψε την Τρίτη σε κατώτερο δικαστήριο την υπόθεση της μονάδας WhatsApp της Meta Platforms κατά της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων της ΕΕ, παρατείνοντας μια πενταετή διαμάχη που προέκυψε από την εντολή της τελευταίας προς την ιρλανδική αρχή να αυξήσει το πρόστιμο στα 225 εκατομμύρια ευρώ (268 εκατομμύρια δολάρια).

«Η αγωγή που άσκησε η WhatsApp Ireland κατά της δεσμευτικής απόφασης 1/2021 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων είναι παραδεκτή», δήλωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η Ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων είχε αυξήσει το πρόστιμο το 2021, μετά από παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).

Η Meta άσκησε έφεση κατά της ποινής σε κατώτερο δικαστήριο, η οποία όμως απορρίφθηκε, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι η εταιρεία δεν επηρεαζόταν άμεσα από την απόφαση της EDPB και ότι η ιρλανδική αρχή είχε διακριτική ευχέρεια στην τελική της απόφαση.

Η υπόθεση είναι καταγεγραμμένη ως C-97/23P WhatsApp Ireland κατά EDPB.