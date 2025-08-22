Deal της Google με την Meta για υποδομές cloud, αξίας 10 δισ. ευρώ

Η Google υπέγραψε μια εξαετή συμφωνία cloud computing με την Meta, αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Παρασκευή το Reuters.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία του γίγαντα των αναζητήσεων μετά από αυτή με την OpenAI.

Σύμφωνα με την συμφωνία, η Meta θα χρησιμοποιεί τους διακομιστές, τον αποθηκευτικό χώρο, το δίκτυο και άλλες υπηρεσίες της Google Cloud, ανέφερε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συζητήσεων.

Η είδηση έρχεται μετά τα σχόλια του CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον Ιούλιο, ότι η εταιρεία θα δαπανήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή αρκετών τεράστιων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία αύξησε το κατώτατο όριο των ετήσιων προβλέψεων για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα εύρος από 66 δισεκατομμύρια έως 72 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα.

Η Meta αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες για να τη βοηθήσουν να χρηματοδοτήσει την τεράστια υποδομή που απαιτείται για την τροφοδοσία της Τεχνητής Νοημοσύνης, εκφορτώνοντας 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κέντρων δεδομένων.

Τον Ιούνιο, το Reuters ανέφερε ότι η OpenAI σχεδιάζει να προσθέσει την υπηρεσία Google Cloud της Alphabet για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της σε υπολογιστική ισχύ, μια εκπληκτική συνεργασία μεταξύ δύο σημαντικών ανταγωνιστών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα σε αυτή τη σειρά συμφωνιών, η μονάδα cloud computing της μητρικής εταιρείας της Google σημείωσε αύξηση σχεδόν 32% στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες.