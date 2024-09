DATALAND: Το πρώτο Μουσείο Τέχνης από Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργείται στο Λος Άντζελες

Ο πρωτοπόρος της τέχνης με Τεχνητή Νοημοσύνη Ρεφίκ Αναντόλ ανακοίνωσε το σχέδιό του να εγκαινιάσει το πρώτο Μουσείο Τέχνης Τεχνητής Νοημοσύνης στον κόσμο, το DATALAND.

Το DATALAND που θα εγκαινιαστεί το 2025 θα είναι αφιερωμένο στην οπτικοποίηση δεδομένων και την αλγοριθμική καινοτομία και θα στεγαστεί στο σχεδιασμένο από τον Frank Gehry Grand LA — συγκρότημα ιδρυμάτων τέχνης και πολιτισμού στο κέντρο του Λος Άντζελες, όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Broad και το Walt Disney Concert Hall.

Dear friends, I’m deeply excited to announce the world’s first Museum of AI Arts — Dataland , opening in Los Angeles, California, right next to some of the city’s iconic arts institutions such as WDCH, MOCA and The Broad. Designed by my hero Frank Gehry, The Grand LA will be the… pic.twitter.com/y65sCLqERW