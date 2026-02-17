Ευρυζωνικές συνδέσεις

Η Ελλάδα σημειώνει ταχεία πρόοδο στην κάλυψη σταθερών δικτύων υπερυψηλής ταχύτητας, αποτέλεσμα των επενδύσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και της υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ Ultra‑Fast Broadband (UFBB), συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ και που από τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε σταδιακά να διαθέτει εμπορικά υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην παγκόσμια κατάταξη ταχυτήτων σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης της Ookla, η Ελλάδα κατατάσσεται τον Ιανουάριο του 2026 στην 72η θέση, με διάμεση ταχύτητα λήψης (download) 92,79 Mbps και βελτίωση 24 θέσεων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (σ.σ. 18 μέσα στο 2025 και 6 τον Ιανουάριο).

Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά το «ράλι» επενδύσεων σε υποδομές, στο οποίο συμβάλλουν τόσο οι ιδιωτικοί πάροχοι όσο και οι πολιτικές και ο συντονισμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως άλλωστε έχει δηλώσει ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, το έργο είναι εθνικής σημασίας, που στοχεύει στις υπερυψηλές ταχύτητες internet σε όλη την Ελλάδα, στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, στην ενίσχυση της περιφέρειας, στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και συνολικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024 βρισκόταν στην 96η θέση μεταξύ 154 χωρών (97η το 2023), με μέση ταχύτητα download της τάξης των 57,9 Mbps.

«Η ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας αποτυπώνεται πλέον σε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ookla, η Ελλάδα έφτασε τον Ιανουάριο του 2026 στην 72η θέση στην παγκόσμια κατάταξη στις ταχύτητες σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης, κερδίζοντας 24 θέσεις μέσα σε έναν μόλις χρόνο και αφήνοντας πίσω οριστικά θέσεις, όπως η 100η που κατείχε το 2019. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η χώρα μας καλύπτει σταθερά το χαμένο έδαφος και επιταχύνει τη σύγκλισή της με τα πιο προηγμένα ψηφιακά κράτη. Δεν πρόκειται απλώς για μια στατιστική βελτίωση, αλλά για μια ουσιαστική πρόοδο στις υποδομές που στηρίζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών. Από το 2019, όταν η διαθεσιμότητα οπτικών ινών ήταν ουσιαστικά μηδενική, έχουμε φτάσει σήμερα σε κάλυψη που προσεγγίζει το 60% πανελλαδικά. Με έργα όπως το UFBB, τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει προκηρυχθεί ποτέ στην Ελλάδα, και με προγράμματα όπως το Smart Readiness και το Gigabit Voucher, συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στις υποδομές της ψηφιακής εποχής. Η ψηφιακή σύγκλιση δεν είναι απλώς τεχνολογικός στόχος. Είναι ζήτημα ισότιμης πρόσβασης, περιφερειακής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η μεταβολή από σχεδόν ανύπαρκτη διαθεσιμότητα οπτικών ινών το 2018 σε κάλυψη που πλέον προσεγγίζει το 60% πανελλαδικά αναδεικνύει την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της ψηφιακής συνοχής. Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η γεωμορφολογία της χώρας και η αστικοποίηση - όπου πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνυπάρχουν με αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές - καταβάλλονται προσπάθειες για ομοιόμορφη κάλυψη και αξιόπιστες επιδόσεις.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμβάλλει με στοχευμένες πολιτικές, αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων και συντονισμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε οι νέες υποδομές να συνοδεύονται από προσιτές ψηφιακές υπηρεσίες, περιφερειακή ισορροπία και προϋποθέσεις για καινοτομία και κοινωνική ενσωμάτωση.

Να θυμίσουμε ότι τη σύμβαση για το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB)», που υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), υπέγραψαν στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο διευθυντής National Wholesale και Ultra Fast Broadband Ομίλου ΟΤΕ και μέλος ΔΣ της Terna Fiber Γιάννης Βασιλόπουλος και ο Executive Chairman και General Director της Grid Telecom Κώστας Αγαθάκης.

Το έργο Ultra-Fast Broadband αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει προκηρυχθεί ποτέ στην Ελλάδα κι ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 829 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από αυτά, 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη μέσω των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια. Από την πλήρη ανάπτυξη του Ultra-Fast Broadband αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10.000 δημοσίων κτιρίων, όπως σχολεία, κέντρα υγείας και λοιπές δημόσιες υποδομές.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα αφορούν την υλοποίηση του έργου στις υπόλοιπες τέσσερις γεωγραφικές ζώνες (Lots 2, 4, 5 και 6) με προϋπολογισμό 452 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας την κάλυψη του Ultra-Fast Broadband σε επιπλέον περίπου 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μέσω του Ultra-Fast Broadband το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών και παρέχει υπηρεσίες χονδρικής προς όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από ιδιωτικές επενδύσεις. Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές θα μπορούν να αποκτήσουν συνδέσεις με ταχύτητες έως και 1 Gbps, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών, στην ενίσχυση της περιφέρειας και της αποκέντρωσης, στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ήδη από το 2023, το έργο υλοποιείται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες (Lots 1, 3 και 7), καλύπτοντας περισσότερα από 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Από τον Δεκέμβριο του 2025 ξεκίνησε σταδιακά η εμπορική διαθεσιμότητα των δικτύων στις περιοχές αυτές.

Gigabit Voucher και Smart Readiness

Δύο προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης - το Gigabit Voucher και το Smart Readiness - έχουν συμβάλει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και στην ενίσχυση της πρόσβασης για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα Smart Readiness αφορά εργασίες εγκατάστασης υποδομών για τη μετατροπή κτιρίων σε «έξυπνα» και τη διασύνδεσή τους με δίκτυα κοινής ωφέλειας μέσω νέων «έξυπνων» μετρητών. Αν και δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως από όλους τους παρόχους, τα αποτελέσματα του Gigabit Voucher είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού έχου πραγματοποιηθεί ήδη 273.547 εξαργυρώσεις, έναντι 15.396 εξαργυρώσεων στο Smart Readiness.

Το πρόγραμμα Gigabit Voucher στοχεύει στην προώθηση ευρυζωνικών συνδέσεων υπερ-υψηλών ταχυτήτων σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, αλλά και για 250 Mbps για μεγάλες κατηγορίες χρηστών, ενώ όσον αφορά στο Smart Readiness, στόχος του είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.