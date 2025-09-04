Δ. Παπαστεργίου: Στη ΔΕΘ θα δείξουμε το νέο wallet, θα είναι στον «αέρα» σε περίπου 10 μέρες

«Στη ΔΕΘ θα δείξουμε το νέο wallet, θα είναι στον "αέρα" σε περίπου 10 μέρες», γνωστοποίησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Το νέο wallet θα έχει όλα όσα σήμερα έχουμε, πολύ πιο ομαδοποιημένα και η θυρίδα του πολίτη, στην οποία το Δημόσιο εναποθέτει πολύ σημαντικά έγγραφα, είναι σε πιο εμφανές σημείο, όπως και ο Ψηφιακός Βοηθός θα είναι σε πιο εμφανές σημείο. Θα μπορούμε να του λέμε “θέλω μια υπεύθυνη δήλωση", θα σε ρωτάει τι ακριβώς θέλεις και θα στο εμφανίζει», τόνισε ο υπουργός.