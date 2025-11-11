Δ. Παπαστεργίου: Η Ελλάδα πρωταγωνίστρια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το όραμα της κυβέρνησης για την ενίσχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, σκιαγράφησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της τοποθέτησής τους στην ενότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» με θέμα «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, κυβερνοασφάλεια και το μεγάλο στοίχημα της συνοχής» για το «8o Athens Investment Forum: Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. Προκλήσεις και Ευκαιρίες στο Νέο Περιβάλλον» που φιλοξενείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής.

Με κεντρικό άξονα την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των υποδομών και την αξιοποίηση των δεδομένων, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως η χώρα μας μετατρέπεται από ουραγός σε πρωταγωνίστρια στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στάθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα, με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης να επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Αυτό δεν το λέει απλά ένας προκατειλημμένος υπουργός, το είπε χθες η έκθεση του ΟΟΣΑ», είπε ο κ. Παπαστεργίου διευκρινίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον πολύ πάνω από τον μέσο όρο σε πολλούς δείκτες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα από τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Παπαστεργίου ήταν η δέσμευση για δραστική απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. «Απλοποιούμε διαδικασίες, όχι μόνο στο κομμάτι της ψηφιοποίησης», είπε, τονίζοντας την ανάγκη να εξεταστούν μία προς μία οι 4.400 καταγεγραμμένες διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου, με στόχο την κατάργηση των περιττών και την εξορθολογισμό των υπολοίπων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξία της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των δεδομένων. «Η δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό: στο άνοιγμα των δημόσιων δεδομένων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η πληροφορία πρέπει να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαστεργίου έδωσε έμφαση και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τη στήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στην αύξηση της διείσδυσης των οπτικών ινών, από μηδενική το 2019 σε πάνω από 50-60% σήμερα, σημειώνοντας ωστόσο την πρόκληση της αργής διασύνδεσης πολιτών και επιχειρήσεων, για την οποία έχουν δρομολογηθεί στοχευμένα vouchers. «Τα δεδομένα θέλουν λεωφόρους», υπογράμμισε, αναφερόμενος στην ανάγκη για επαρκείς οπτικές ίνες και ευρυζωνικότητα.

Η Ελλάδα, όπως επεσήμανε, έχει τη δυνατότητα να γίνει «κόμβος δεδομένων» λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και των τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών καλωδίων που διέρχονται. Η ενέργεια που παράγεται στη χώρα αποτελεί ένα πλεονέκτημα που πρέπει να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σχετικά με το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης (Pharos) και τους υπερυπολογιστές σε Λαύριο και Κοζάνη, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε τον στόχο τους: «Να δώσουμε πρόσβαση και όχι μόνο στους μεγάλους. Οι μεγάλοι θεωρώ θα βρουν τον τρόπο. Η φιλοσοφία των ευρωπαϊκών AI Factories είναι να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ και υποδομές στις μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά υστερούν και δυσκολεύονται».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην εθνική και ευρωπαϊκή κυριαρχία των δεδομένων, καθώς και στη συνεργασία με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (όπως Μάλτα, Κύπρος, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία) στο πλαίσιο του Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης. «Αυτή η διασυνδεσιμότητα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα ψηφιακής διπλωματίας, επιτρέποντας σε μικρότερες χώρες να αξιοποιήσουν κοινές υποδομές και να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό οικοσύστημα απέναντι σε παγκόσμιους κολοσσούς», είπε.

Από ουραγός σε πρωτοπόρος: Πώς ο δημόσιος τομέας οδηγεί την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο κ. Παπαστεργίου κλήθηκε να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Ποιος από τους δύο τομείς, ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός, έχει οδηγήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;

Η απάντηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν βιωματική, μεταφέροντας τους παρευρισκόμενους μια δεκαετία πίσω. «Όταν ήμουνα πριν από περίπου 10 χρόνια δήμαρχος, τότε νιώθαμε στην αυτοδιοίκηση ότι τρέχουμε πολύ γρήγορα», θυμήθηκε, αναφέροντας ως παράδειγμα τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα αυτόνομης οδήγησης, για τα οποία υπήρχε ήδη νομοθεσία. Η έκπληξη της Tesla, όταν ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα και έμαθε για την υπάρχουσα νομοθεσία, ήταν ενδεικτική της πρωτοπορίας της αυτοδιοίκησης έναντι του τότε κράτους.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει ριζικά. Μετά το 2019, όπως τόνισε ο υπουργός, «υπήρξε μια πολύ γρήγορη μετάλλαξη του δημοσίου τομέα, ένα προσπέρασμα». Παρά τις δυσκολίες και την όποια δυσκαμψία του, ο ελληνικός δημόσιος τομέας βρίσκεται πλέον μπροστά, έχοντας εφαρμόσει σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. «Οι μεγάλες επιχειρήσεις ακολουθούν, αλλά χρέος μας είναι να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες», είπε χαρακτηριστικά

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους δείκτες της ψηφιακής 10ετίας, όπου η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, συχνά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμη και πρωτοπορώντας σε τομείς όπως η κάλυψη 5G.

Υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης τριών βασικών πυλώνων:

Υποδομές: Για την παροχή δυνατοτήτων σε όσους δεν μπορούν να επενδύσουν.

Ανοιχτά Δεδομένα: Δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την επανάχρηση δεδομένων, σύμφωνο με τον Κανονισμό Διακυβέρνησης Δεδομένων (DGA).

Ασφαλείς Υποδομές: Τόνισε ότι η ασφάλεια πλέον αφορά και τις ψηφιακές υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες, επικοινωνίες Mission Critical και δορυφόρους.

Ως απόδειξη αυτής της δυναμικής, ο υπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιλαμβάνει έργα Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρήσεις. Η Ελλάδα, συμπλήρωσε, πρωτοπορεί ακόμη και στον τομέα των δορυφόρων, με την εκτόξευση πέντε ελληνικών δορυφόρων (σ.σ. ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά μετατέθηκε από την SpaceX για τις 22 Νοεμβρίου) να αποτελεί απτή απόδειξη αυτής της νέας εποχής.

Συνοψίζοντας, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως η Ελλάδα «είναι εδώ, είναι δυναμικά παρούσα και πολύ γερά πατάει στα πόδια της και προχωρά, δείχνοντας το δρόμο και για τον ιδιωτικό τομέα».