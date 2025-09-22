Δ. Παπαστεργίου για παιδιά και social media: Μέχρι τέλη Οκτώβρη η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα κάνει διασταύρωση ηλικίας

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, απέδωσε ιδιαίτερα στο Kids Wallet για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου από τους ανήλικους, λέγοντας ότι «είναι πολύ κρίσιμο να δοθεί μια πρακτική λύση».

«Πιστεύω ότι μέχρι τέλη Οκτώβρη η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα έχει ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το age verification. Η Meta θα καταλαβαίνει την πραγματική ηλικία του παιδιού βάσει των ρυθμίσεων που ο γονέας πρέπει να κάνει στο τηλέφωνο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η εγκατάσταση της έκδοσης του Kids Wallet, όταν είναι έτοιμη», τόνισε ο υπουργός.

Για την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, τόνισε ότι «η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα ενημερώσει όλες τις κρίσιμες υποδομές ότι ένα συγκεκριμένο λογισμικό ενδέχεται να έχει μια τρωτότητα, οπότε πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις».

«Σκοπός είναι αν δημιουργηθεί πρόβλημα σε ένα αεροδρόμιο να κοινοποιηθεί αυτή η πληροφορία έτσι ώστε να μην υπάρξει γενίκευση του προβλήματος», πρόσθεσε.

Σχετικά με το αν η Ελλάδα είναι ασφαλής, ανέφερε ότι «όποιος πει ότι είμαστε 100% ασφαλείς, πιθανότατα θα είναι το πιο εύκολο θύμα. Δεν πρέπει ποτέ να νιώθουμε ότι είμαστε 100% ασφαλείς».

Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πρόκειται για ένα «τεράστιο έργο». Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «στο υπουργείο Δικαιοσύνης τρέχουμε πολύ σημαντικά έργα. Πλέον όλα τα έγγραφα μιας δίκης θα συγκεντρώνονται εκεί και θα υπάρχει μόνο ένα σημείο υποβολής. Αυτήν την ώρα σκανάρουμε τα εκατομμύρια των σελίδων βάσει υπόθεσης».

«Το υπουργείο δικαιοσύνης πιστεύει ότι η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Οπότε εμείς δίνουμε τα ψηφιακά εργαλεία στους ανθρώπους της δικαιοσύνης για να κάνουν τη δουλειά τους πιο απλά».