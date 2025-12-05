Δ. Παπαστεργίου από Βρυξέλλες: Στόχος μια Ευρώπη που απλοποιεί τις διαδικασίες, αξιοποιεί ουσιαστικά το AI και ενισχύει την ψηφιακή κυριαρχία της

«Στόχος μας πρέπει να είναι μια πιο ψηφιακή, πιο αποτελεσματική και πιο στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που απλοποιεί τις διαδικασίες, που αξιοποιεί ουσιαστικά την Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία και που ενισχύει την ψηφιακή της κυριαρχία. Με άλλα λόγια μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη και καινοτομία» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο των υπουργών Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι η θέση της χώρας επί της αρχής είναι υπέρ της «δέσμης μέτρων Omnibus» και των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ουσιαστική απλούστευση και μείωση του διοικητικού βάρους, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

«Η απλούστευση, όμως, δεν πρέπει να οδηγήσει σε απορρύθμιση ούτε σε αποδυνάμωση των εγγυήσεων που στηρίζουν την ψηφιακή εμπιστοσύνη. Σε μια εποχή που η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται, στόχος της Ένωσης θα πρέπει να είναι να μετατρέψουμε τη συμμόρφωση σε συγκριτικό πλεονέκτημα για πολίτες, επιχειρήσεις και εν γένει το ευρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα», υπογράμμισε. Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η αναλυτική επεξεργασία των προτεινόμενων διατάξεων, προκειμένου να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες θέσεις.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Η θέση μας είναι πως στις τελικές διατάξεις θα πρέπει να τεθούν σαφείς ορισμοί, ώστε να αποφύγουμε παρερμηνείες και κανονιστικό κατακερματισμό μεταξύ επιμέρους τομέων της ψηφιακής πολιτικής, καθώς και να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως σε θέματα επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς ανάπτυξης συστημάτων ΤΝ. Επίσης, να εξασφαλιστεί η τεκμηρίωση του θετικού αντικτύπου στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει στις επιχειρήσεις αυτές, συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός ΕΕ, η υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων που σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα».

Αναφορικά με την εφαρμογή του Digital Services Act (DSA) στις διαδικτυακές πλατφόρμες και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι «το ηλεκτρονικό εμπόριο από πλατφόρμες τρίτων χωρών δημιουργεί σήμερα πολλαπλές προκλήσεις για τις χώρες μας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας, την τήρηση των τελωνειακών υποχρεώσεων, καθώς και την προστασία από οικονομικές απάτες και παραπλανητικές πρακτικές», υπογραμμίζοντας τη σημασία του DSA και την εφαρμογή των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας, ώστε έμποροι και προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ να μην φτάνουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

«Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές αγορές έχουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις για τη μείωση των σχετικών κινδύνων. Οι Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές υποχρεώσεις του DSA τηρούνται από τις πλατφόρμες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του DSA για τις διαδικτυακές αγορές, ώστε έμποροι και προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία να μην προβάλλονται στους Ευρωπαίους πολίτες, ιδίως στην περίπτωση πολύ μεγάλων πλατφορμών με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στην ευρωπαϊκή αγορά και σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Ένα πιθανό επόμενο βήμα θα μπορούσε να αποτελέσει η ενίσχυση της ευθύνης τους για τα προϊόντα που πωλούνται μέσω των υπηρεσιών τους. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις των social media σε σχέση με τα deep fake διαφημιστικά videos στα οποία συνήθως πρωταγωνιστούν εν αγνοία τους δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, πολιτικοί. Θα πρέπει να τα εντοπίζουν και να μην επιτρέπουν την προβολή τους γιατί μέχρι να γίνει μια καταγγελία και να κατέβουν αυτά τα deep fake videos, Eυρωπαίοι πολίτες πέφτουν θύματα της απάτης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πορτοφόλι για τις Επιχειρήσεις, που θα έχει ως στόχο να απλουστεύσει τον τρόπο επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και μεταξύ τους εφόσον απαιτείται. «Υποστηρίζουμε πλήρως το στόχο για μείωση διοικητικών βαρών με ασφάλεια και διασυνοριακή διαλειτουργικότητα. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να αποφευχθούν επικαλύψεις με υφιστάμενα συστήματα, στα οποία έχουν ήδη επενδυθεί σημαντικοί πόροι και λειτουργούν αποτελεσματικά. Χρειάζονται σαφείς διευκρινήσεις και ενδεχόμενες προσαρμογές της πρότασης, ώστε να αποτρέψουμε προβλήματα υλοποίησης, καθώς και πρόνοια για το κόστος συμμόρφωσης του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων», τόνισε.

Στο ζήτημα των παρεμβολών και της παραπλάνησης των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS), ο κ. Παπαστεργίου είπε πως «όπως επισημάνθηκε στο σχετικό non paper, οι παρεμβολές έχουν εξελιχθεί πλέον σε μια συστηματική και ολοένα πιο οργανωμένη υβριδική απειλή με επιπτώσεις στην αεροπορία, τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και τις κρίσιμες υποδομές. Πιστεύουμε πως μια κεντρική ευρωπαϊκή δομή συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων για παρεμβολές θα ενίσχυε σημαντικά την εικόνα όλων των κρατών μελών για την πραγματική έκταση του φαινομένου και του προβλήματος. Επίσης, θα βοηθούσε και στη συνεργασία και τον συντονισμό για δράσεις αντιμετώπισης».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε επίσης ότι προϋπόθεση για την αύξηση της κυβερνοανθεκτικότητας είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων από τους φορείς μέσω κατάλληλων μηχανισμών υποστήριξης.

«Η επιδίωξη της κυβερνοασφάλειας και η βελτίωση των συνθηκών απόκρισης και ανάκαμψης απαιτούν έναν καλά οργανωμένο και επιχειρησιακά έτοιμο κρατικό μηχανισμό. Οι εθνικές αρχές, καθώς και οι βασικοί και σημαντικοί φορείς, θα πρέπει να διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό, δομές και εργαλεία για να ανταποκριθούν σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και σύνθετο έργο», ανέφερε τονίζοντας ότι πρόσφατες διαταραχές στις υπηρεσίες μεγάλων παρόχων cloud υπογραμμίζουν την βαθιά και συστημική εξάρτηση των εθνικών και υπερεθνικών ψηφιακών υποδομών από έναν μικρό αριθμό παγκόσμιων παρόχων.

«Αυτή η αυξανόμενη εξάρτηση καθιστά αναγκαία τη συστηματική χαρτογράφηση των κρίσιμων κρατικών υποδομών και των διασυνδεδεμένων ψηφιακών παρόχων που τις υποστηρίζουν, ώστε να υπάρχει πλήρης ορατότητα στις επιχειρησιακές αλυσίδες και στους πιθανούς μηχανισμούς ντόμινο σε περίπτωση διαταραχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει τον συντονισμό μιας δράσης η οποία, σε συνεργασία με τους μεγάλους ψηφιακούς παρόχους, θα καθορίσει λεπτομερώς τις διαδικασίες αναφοράς για αντίστοιχα περιστατικά και θα εξειδικεύσει τις υποχρεώσεις τους», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.