Claude (Anthropic): Η σύγκρουση με το Πεντάγωνο το έφερε στην κορυφή του AppStore

Η μετωπική σύγκρουση της Anthropic με την αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται πως εξελίσσεται στον καλύτερο «διαφημιστή» της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του App Store και της SensorTower, η εφαρμογή Claude κατέλαβε το Σάββατο τη 2η θέση στη λίστα των δημοφιλέστερων δωρεάν εφαρμογών στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας το Google Gemini και απειλώντας την πρωτοκαθεδρία του ChatGPT.

Το χρονικό της ανόδου

Η άνοδος του Claude είναι εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς πως στα τέλη Ιανουαρίου η εφαρμογή βρισκόταν εκτός της πρώτης 100άδας.

Η κλιμάκωση της έντασης με την Ουάσιγκτον λειτούργησε ως καταλύτης, αφού την Τετάρτη ήταν στην 6η θέση, την Πέμπτη στην τέταρτη θέση και το Σάββατο στη 2η θέση

Το «όχι» που προκάλεσε σεισμό

Η ρήξη επήλθε όταν η Anthropic επιχείρησε να θέσει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας στις διαπραγματεύσεις της με το Πεντάγωνο. Η εταιρεία ζήτησε ρητή δέσμευση ότι τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της δεν θα χρησιμοποιηθούν για μαζική εγχώρια επιτήρηση ή για την ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων φονικών όπλων.

Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν άμεση και σκληρή. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν κάθε χρήση των προϊόντων της Anthropic, ενώ ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτήρισε την εταιρεία «απειλή για την εφοδιαστική αλυσίδα» (supply-chain threat).

Η «ευκαιρία» της OpenAI

Ενώ η Anthropic περιθωριοποιείται από το κρατικό μηχανικό, η OpenAI έσπευσε να καλύψει το κενό. Ο Σαμ Άλτμαν ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με το Πεντάγωνο, υποστηρίζοντας πως οι δικές τους εγγυήσεις είναι επαρκείς, αν και αναλυτές επισημαίνουν πως η κίνηση αυτή ενδέχεται να δυσαρεστήσει μέρος των χρηστών που ιεραρχούν την ηθική της AI πάνω από τα κυβερνητικά συμβόλαια.

«Η Anthropic φαίνεται να κεφαλαιοποιεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν "ηθικό πλεονέκτημα". Η στοχοποίησή της από την κυβέρνηση την μετέτρεψε στα μάτια του κοινού σε έναν θεματοφύλακα της ασφαλούς AI», αναφέρει αναλυτής της SensorTower.