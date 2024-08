ChatGPT: Η αναπάντεχη ενημέρωση και η εξήγηση της OpenAI

Ίσως η εικόνα φράουλας που δημοσίευσε ο Sam Altman να ήταν τελικά ένα μυστικό μήνυμα, καθώς περίπου μια εβδομάδα μετά την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον CEO της OpenAI, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το ChatGPT έλαβε μια αναπάντεχη αναβάθιση την περασμένη εβδομάδα για την οποία δεν είχε ενημερώσει κανέναν.

Ο επίσημος λογαριασμός του ChatGPT αποκάλυψε ότι «υπάρχει ένα νέο μοντέλο GPT-4o στο ChatGPT», προσθέτοντας ότι αυτό δεν είναι ένα νέο μοντέλο όπως μια αναβάθμιση GPT-5, απλά μια βελτίωση του υπάρχοντος μοντέλου GPT-4o.

there's a new GPT-4o model out in ChatGPT since last week. hope you all are enjoying it and check it out if you haven't! we think you'll like it 😃