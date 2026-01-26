Το ChatGPT αντλεί απαντήσεις από την Grokipedia του Ίλον Μασκ

Πληροφορίες από τη συντηρητικής κατεύθυνσης εγκυκλοπαίδεια Grokipedia, που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και αναπτύχθηκε από την xAI του Ίλον Μασκ, αρχίζουν να εμφανίζονται σε απαντήσεις του ChatGPT.

Η xAI λάνσαρε την Grokipedia τον Οκτώβριο, έπειτα από επανειλημμένες αιτιάσεις του Μασκ ότι η Wikipedia είναι προκατειλημμένη εις βάρος των συντηρητικών.

Δημοσιογράφοι παρατήρησαν σύντομα ότι, ενώ πολλά άρθρα φαίνεται να έχουν αντιγραφεί απευθείας από τη Wikipedia, η Grokipedia περιλάμβανε επίσης ισχυρισμούς ότι η πορνογραφία συνέβαλε στην κρίση του AIDS, «ιδεολογικές δικαιολογίες» για τη δουλεία και τη χρήση υποτιμητικών όρων για τα τρανς άτομα.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν αναμενόμενα για μια εγκυκλοπαίδεια που συνδέεται με ένα chatbot και είχε χρησιμοποιηθεί για να κατακλύζει το X με σεξουαλικά φορτισμένα deepfakes.

Ωστόσο, το περιεχόμενό της φαίνεται πλέον να ξεφεύγει από τα όρια του οικοσυστήματος του Μασκ, καθώς ο Guardian αναφέρει ότι το GPT-5.2 επικαλέστηκε την Grokipedia εννέα φορές σε απαντήσεις σε περισσότερες από δώδεκα διαφορετικές ερωτήσεις.

Σύμφωνα με τον βρετανικό μέσο, το ChatGPT δεν ανέφερε την Grokipedia όταν ρωτήθηκε για θέματα στα οποία οι ανακρίβειές της έχουν καταγραφεί ευρέως - όπως η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου ή η επιδημία HIV/AIDS.

Αντίθετα, την επικαλέστηκε σε πιο ασαφή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για τον Ρίτσαρντ Έβανς, τους οποίους ο Guardian είχε προηγουμένως καταρρίψει. (Αντίστοιχα, και ο Claude της Anthropic φαίνεται να παραπέμπει στην Grokipedia για ορισμένα ερωτήματα.)

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο βρετανικό μέσο ότι η εταιρεία «στοχεύει να αντλεί πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα δημόσια διαθέσιμων πηγών και απόψεων».