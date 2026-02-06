Βρετανία: Συνεργασία με την Microsoft για τον εντοπισμό του deepfake υλικού στο Διαδίκτυο

Η Βρετανία θα συνεργαστεί με την Microsoft, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού υλικού deepfake στο Διαδίκτυο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη, καθώς προχωρά στη θέσπιση προτύπων για την αντιμετώπιση επιβλαβούς και παραπλανητικού περιεχομένου που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ενώ το παραποιημένο υλικό κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εδώ και δεκαετίες, η ταχεία υιοθέτηση των γενετικών chatbot AI- που κατέστη δυνατή χάρη στην κυκλοφορία του ChatGPT και άλλων - έχει ενισχύσει τις ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα και τον ρεαλισμό των deepfakes.

Η Βρετανία, η οποία πρόσφατα ποινικοποίησε τη δημιουργία μη συναινετικών εικόνων με ερωτικό περιεχόμενο, δήλωσε ότι εργάζεται πάνω σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης για την ανίχνευση deepfake, με σκοπό να θεσπίσει συνεπή πρότυπα για την αξιολόγηση των εργαλείων και των τεχνολογιών ανίχνευσης.

«Τα deepfake χρησιμοποιούνται ως όπλα από εγκληματίες για να εξαπατούν το κοινό, να εκμεταλλεύονται γυναίκες και κορίτσια και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη σε ό,τι βλέπουμε και ακούμε», δήλωσε η υπουργός Τεχνολογίας, Λιζ Κένταλ.

Το πλαίσιο θα αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση, την κατανόηση και την ανίχνευση επιβλαβών deepfake υλικών, ανεξάρτητα από την πηγή τους, δήλωσε η κυβέρνηση, δοκιμάζοντας τεχνολογίες ανίχνευσης deepfake έναντι πραγματικών απειλών όπως η σεξουαλική κακοποίηση, η απάτη και η πλαστοπροσωπία.

Αυτό θα βοηθήσει την κυβέρνηση και τις αρχές επιβολής του νόμου να αποκτήσουν καλύτερη γνώση σχετικά με τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ανίχνευση, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί για να θέσει σαφείς προσδοκίες για τις βιομηχανίες σχετικά με τα πρότυπα ανίχνευσης deepfake.

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, το 2025 μοιράστηκαν περίπου 8 εκατομμύρια deepfake, από 500.000 το 2023.

Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο, που αγωνίζονται να συμβαδίσουν με την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, κινήθηκαν φέτος, όταν αποκαλύφθηκε ότι το chatbot Grok του Ίλον Μασκ δημιουργούσε μη συναινετικές σεξουαλικές εικόνες ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Η βρετανική αρχή εποπτείας των επικοινωνιών και η ρυθμιστική αρχή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής διεξάγουν παράλληλες έρευνες για το Grok.