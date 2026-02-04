«Βουτιά» 10% στις μετοχές της Nintendo εν μέσω ανησυχιών για την έλλειψη chip μνήμης

Οι μετοχές της Nintendo έπεσαν κατά περισσότερο από 10% την Τετάρτη, μια μέρα μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων εσόδων της εταιρείας, τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς και λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει λόγω της άνευ προηγουμένου έλλειψης τσιπ μνήμης.

Ωστόσο, η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη, σημειώνοντας αύξηση 24% σε ετήσια βάση, χάρη στις σταθερές πωλήσεις του Nintendo Switch, η οποία είναι πλέον η πιο επιτυχημένη κονσόλα της εταιρείας από την κυκλοφορία της το 2017. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 86%.

Η Nintendo αντιμετωπίζει φέτος πιέσεις λόγω της έλλειψης τσιπ μνήμης — ενός βασικού εξαρτήματος των κονσολών της — που έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Σύμφωνα με σημείωμα του Andrew Jackson, του επικεφαλής της Japanese Equity Strategy στην Ortus Advisors, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για τον αντίκτυπο που θα έχουν τα κόστη των τσιπ μνήμης στα περιθώρια κέρδους της εταιρείας.

Ενώ ο πρόεδρος της Nintendo, Shuntaro Furukawa, δήλωσε την Τρίτη ότι οι αυξήσεις των τιμών των τσιπ μνήμης δεν επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους, είπε ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κερδοφορία εάν τα κόστη των εξαρτημάτων παραμείνουν υψηλά μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με το cnbc, η Nintendo χρησιμοποιεί κυρίως τσιπ DRAM στις κονσόλες της. Αυτός ο τύπος τσιπ μνήμης αντιμετωπίζει έλλειψη λόγω της αυξανόμενης ζήτησης.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας έρευνας αγοράς TrendForce που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, οι τιμές των συμβατικών τσιπ DRAM για το πρώτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να αυξηθούν κατά 90% έως 95% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι η έλλειψη των τσιπ αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2027.

«Εάν η τρέχουσα τάση στον τομέα της μνήμης συνεχιστεί, δεν θα με εξέπληττε καθόλου να δω τη Nintendo να αυξάνει τις τιμές», δήλωσε ο Serkan Toto, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων παιχνιδιών Kantan Games στο CNBC.

Η τελευταία κονσόλα της Nintendo, το Switch 2, είναι ήδη μια ακριβή συσκευή και οι αυξήσεις των τιμών θα ήταν δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από το «casual gaming κοινό της Nintendo», εκτίμησε ο Toto. Η Nintendo κυκλοφόρησε το Switch 2 τον Ιούνιο του 2025 και αποφέρει το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών στην εταιρεία από τις κονσόλες.