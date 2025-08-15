Bluesky: Μαζική αναθεώρηση των πολιτικών της σχετικά με τη χρήση και τα προσωπικά δεδομένα

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το κοινωνικό δίκτυο Bluesky αναθεωρεί τους κανονισμούς και ζητά την γνώμη των χρηστών του σχετικά με ορισμένες από τις αλλαγές.

Η νεοσύστατη εταιρεία, ανταγωνιστής των X, Threads και ανοιχτών δικτύων όπως το Mastodon, δηλώνει ότι οι νέες πολιτικές της έχουν ως στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας των χρηστών και τη διαδικασία προσφυγής.

Πολλές από τις αλλαγές οφείλονται σε νέους παγκόσμιους κανονισμούς, όπως ο νόμος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (OSA) του Ηνωμένου Βασιλείου, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ και ο νόμος TAKE IT DOWN των ΗΠΑ.

Ορισμένες από τις αλλαγές αντιπροσωπεύουν μια προσπάθεια της Bluesky να διαμορφώσει σκόπιμα την κοινότητά της και τη συμπεριφορά των χρηστών της, ωθώντας τους να είναι πιο ευγενικοί και να σέβονται περισσότερο τους άλλους.

Αυτό έρχεται μετά από μια σειρά παραπόνων και άρθρων στα μέσα ενημέρωσης που υποδηλώνουν ότι η κοινότητα έχει μια τάση προς την τη διατήρηση ενός πιο σοβαρού προφίλ, την ανταλλαγή κακών ειδήσεων και την έλλειψη χιούμορ.

Για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, οι Όροι Χρήσης της Bluesky έχουν ενημερωθεί ώστε να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και να απαιτούν επαλήθευση της ηλικίας όπου απαιτείται.

Για παράδειγμα, τον Ιούλιο, ο νόμος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισε να απαιτεί από τις πλατφόρμες με περιεχόμενο για ενήλικες να εφαρμόζουν επαλήθευση της ηλικίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες της Bluesky στη χώρα πρέπει είτε να σαρώσουν το πρόσωπό τους, είτε να ανεβάσουν την ταυτότητά τους, είτε να εισάγουν μια κάρτα πληρωμής.

Μια αξιοσημείωτη ενημέρωση αναφέρεται σε μια «άτυπη διαδικασία επίλυσης διαφορών», όπου η Bluesky συμφωνεί να συζητήσει τηλεφωνικά με έναν χρήστη σχετικά με τη διαφορά τους πριν από την έναρξη οποιασδήποτε επίσημης διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

«Πιστεύουμε ότι οι περισσότερες διαφορές μπορούν να επιλυθούν άτυπα», σημειώνει η Bluesky.