Όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εγγράφηκε στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky το βράδυ της Τετάρτης, ο λογαριασμός του αποκλείστηκε αμέσως.

Ωστόσο, σύμφωνα με το TechCrunch, αποκαταστάθηκε λίγη ώρα αργότερα, καθώς το Bluesky ανέφερε ότι ο αποκλεισμός προήλθε από αυτοματοποιημένο σύστημα που εντοπίζει προσπάθειες πλαστοπροσωπίας.

«Ο λογαριασμός του αντιπροέδρου Βανς επισημάνθηκε προσωρινά από τα αυτοματοποιημένα μας συστήματα που προσπαθούν να εντοπίσουν προσπάθειες πλαστοπροσωπίας — κάτι που έχει στοχεύσει στο παρελθόν δημόσια πρόσωπα όπως αυτόν. Ο λογαριασμός αποκαταστάθηκε γρήγορα και επαληθεύτηκε, ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητά του», δήλωσε εκπρόσωπος του Bluesky στο TechCrunch.

