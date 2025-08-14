Δύο χρόνια μετά την έναρξή του, το κοινωνικό δίκτυο Bluesky αναθεωρεί τις Κατευθυντήριες Γραμμές Κοινότητας και άλλες πολιτικές του, ζητώντας παράλληλα σχόλια και προτάσεις από τους χρήστες του για ορισμένες από τις αλλαγές.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, το Bluesky, ανταγωνιστής των X, Threads και ανοιχτών δικτύων όπως το Mastodon, αναφέρει ότι οι νέες πολιτικές έχουν στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ασφάλειας των χρηστών και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Πολλές από τις αλλαγές υπαγορεύονται από νέους διεθνείς κανονισμούς, όπως ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου (OSA), ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ (DSA) και ο αμερικανικός TAKE IT DOWN Act.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από σειρά παραπόνων και δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ που υποστήριζαν ότι η κοινότητα τείνει προς υπερβολική σοβαροφάνεια, υπερβολική διάδοση αρνητικών ειδήσεων και έλλειψη χιούμορ και ποικιλίας απόψεων.

Για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, οι Όροι Χρήσης του Bluesky έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και να απαιτούν επαλήθευση ηλικίας όπου είναι αναγκαίο.

Για παράδειγμα, τον Ιούλιο, ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισε να απαιτεί από τις πλατφόρμες που φιλοξενούν περιεχόμενο για ενήλικες να εφαρμόζουν επαλήθευση ηλικίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι χρήστες του Bluesky στη χώρα πρέπει είτε να σαρώσουν το πρόσωπό τους, είτε να ανεβάσουν την ταυτότητά τους, είτε να εισαγάγουν στοιχεία κάρτας πληρωμής για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα.

Μια αξιοσημείωτη προσθήκη αφορά μια «ανεπίσημη διαδικασία επίλυσης διαφορών», κατά την οποία το Bluesky συμφωνεί να συνομιλήσει τηλεφωνικά με έναν χρήστη σχετικά με τη διαφορά του, πριν από οποιαδήποτε επίσημη διαδικασία.

Αυτό διαφέρει αισθητά από την πρακτική που ακολουθούν μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram, όπου οι χρήστες αποκλείονται χωρίς να καταλαβαίνουν τι έκαναν λάθος και χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία για να υποβάλουν παράπονα.