BBC: Το Ηνωμένο Βασίλειο δοκιμάζει παραγωγή υλικών microchip στο διάστημα

Ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας: ένα εργοστάσιο που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη και παράγει υλικά εξαιρετικής ποιότητας. Ωστόσο, μια εταιρεία με έδρα το Κάρντιφ, η Space Forge, βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να μετατρέψει αυτή την ιδέα σε πραγματικότητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα το BBC, η εταιρεία έχει ήδη στείλει σε τροχιά ένα μικρό εργοστάσιο, στο μέγεθος ενός φούρνου μικροκυμάτων, και κατάφερε να αποδείξει ότι ο διαστημικός κλίβανος που διαθέτει μπορεί να ενεργοποιηθεί και να φτάσει θερμοκρασίες έως και 1.000 βαθμούς Κελσίου. Στόχος της Space Forge είναι η παραγωγή υλικών για ημιαγωγούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες τεχνολογίες στη Γη, όπως τα δίκτυα επικοινωνιών, η πληροφορική και οι μεταφορές.

Οι συνθήκες στο διάστημα θεωρούνται ιδανικές για την κατασκευή ημιαγωγών. Η απουσία βαρύτητας επιτρέπει στα άτομα να ευθυγραμμιστούν τέλεια σε μια τρισδιάστατη δομή, ενώ το κενό του διαστήματος αποτρέπει τη μόλυνση από ακαθαρσίες. Όσο πιο καθαρός και δομικά οργανωμένος είναι ένας ημιαγωγός, τόσο καλύτερη είναι και η απόδοσή του. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Space Forge, Τζος Γουέστερν, οι ημιαγωγοί που παράγονται στο διάστημα μπορούν να είναι έως και 4.000 φορές πιο καθαροί από εκείνους που κατασκευάζονται σήμερα στη Γη.

Το μίνι εργοστάσιο εκτοξεύθηκε το καλοκαίρι με πύραυλο της SpaceX και από τότε η ομάδα της εταιρείας δοκιμάζει τα συστήματά του από το κέντρο ελέγχου στο Κάρντιφ. Εικόνες που εστάλησαν από τον δορυφόρο δείχνουν πλάσμα – αέριο θερμαινόμενο στους 1.000°C – να λάμπει μέσα στον κλίβανο, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία της βασικής τεχνολογίας.

Επόμενος στόχος της Space Forge είναι η κατασκευή ενός μεγαλύτερου διαστημικού εργοστασίου, ικανού να παράγει υλικό για έως και 10.000 μικροτσίπ. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ασφαλής επιστροφή των παραγόμενων υλικών στη Γη, με τη χρήση ειδικής θερμικής ασπίδας που θα προστατεύει το σκάφος κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, η βιομηχανική παραγωγή στο διάστημα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, όμως η απόδειξη ότι η τεχνολογία λειτουργεί ανοίγει τον δρόμο για οικονομικά βιώσιμα προϊόντα με άμεσο όφελος για τη ζωή στη Γη.