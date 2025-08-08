Apple: Οι φήμες για την ημερομηνία παρουσίασης του iPhone 17 - Πότε ενδέχεται να ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες

Ο Σεπτέμβριος θεωρείται ο μήνας της Apple, καθώς παρουσιάζει το νέο iPhone, τη ναυαρχίδα της εταιρείας, αλλά και τα νέα της προϊόντα.

Οι φαν περιμένουν πώς και πώς το νέο μοντέλο, iPhone 17, αναμένοντας την ημέρα της παρουσίασης, η οποία προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί.

Όπως μεταδίδει το MacRumors, επικαλούμενο το γερμανικό iphone-ticker, η εκδήλωση της Apple για το iPhone 17 φέτος φέρεται να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με εσωτερικές πληροφορίες από γερμανικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες του iPhone 17

Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει και με την πρόβλεψη του ρεπόρτερ του Bloomberg, Μάρκους Γκέρμαν, ο οποίος εκτίμησε ότι η ανακοίνωση για το iPhone 17 θα γίνει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 8ης Σεπτεμβρίου. Ο Gurman προσδιόρισε τις 9 ή 10 Σεπτεμβρίου ως τις πιο πιθανές ημερομηνίες, καθιστώντας την πρόβλεψη των γερμανικών εταιρειών ακόμη πιο πιθανή.

Οι προπαραγγελίες για το iPhone 17 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, αμέσως μετά την ανακοίνωση. Αν ισχύει, δηλαδή, η 9η Σεπτεμβρίου, οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ στα καταστήματα λιανικής πώλησης πιθανότατα θα φτάσουν στις 19 Σεπτεμβρίου.

Όλοι βρίσκονται εν αναμονή της ανακοίνωσης του event της Apple.