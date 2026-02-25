Η Apple λανσάρει νέα εργαλεία προκειμένου να συμμορφωθεί με τον αυξανόμενο αριθμό νόμων επαλήθευσης ηλικίας τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο των αλλαγών, θα μπλοκάρει τη λήψη εφαρμογών με σήμανση 18+ στη Βραζιλία, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, ενώ παράλληλα εισάγει πρόσθετες λειτουργίες για να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία στις πολιτείες Γιούτα και Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η εταιρεία ενημέρωσε τους προγραμματιστές την Τρίτη ότι επεκτείνει το σύνολο των εργαλείων «διασφάλισης ηλικίας» (age assurance), συμπεριλαμβανομένου ενός ανανεωμένου Declared Age Range API, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για δοκιμές beta.

Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στους προγραμματιστές να λαμβάνουν το ηλικιακό εύρος ενός χρήστη χωρίς να αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, όπως η ημερομηνία γέννησής του. Η ανάγκη για μια τέτοια τεχνική λύση προέκυψε καθώς ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις θεσπίζουν νόμους για τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ορισμένων εφαρμογών — όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες άνω των 18 ετών.

Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν το Declared Age Range API για να λαμβάνουν την ηλικιακή κατηγορία του χρήστη, εφόσον ο ίδιος ή ο γονέας ή κηδεμόνας του επιλέξει να τη μοιραστεί.

Επιπλέον, από σήμερα η Apple θα εμποδίζει χρήστες στην Αυστραλία, τη Βραζιλία και τη Σιγκαπούρη να κατεβάζουν εφαρμογές με σήμανση 18+ έως ότου επιβεβαιώσουν ότι είναι ενήλικες. Σε αυτή την περίπτωση, το App Store θα πραγματοποιεί αυτόματα την επιβεβαίωση ηλικίας, ωστόσο η Apple σημειώνει ότι οι προγραμματιστές ενδέχεται να έχουν και ξεχωριστές υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Επίσης, οι προγραμματιστές των οποίων τα παιχνίδια περιλαμβάνουν loot boxes — έναν μηχανισμό τύπου τζόγου που επιτρέπει στους παίκτες να δαπανούν χρήματα για τυχαίες ανταμοιβές εντός παιχνιδιού και που, σύμφωνα με τους νομοθέτες, δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε παιδιά — θα δουν τις ηλικιακές αξιολογήσεις των εφαρμογών τους να ενημερώνονται ώστε να απευθύνονται σε κοινό 18+ ειδικά στη Βραζιλία.

Στις ΗΠΑ, νέοι χρήστες στις πολιτείες Γιούτα και Λουιζιάνα θα έχουν σύντομα τις ηλικιακές τους κατηγορίες διαθέσιμες στις εφαρμογές των προγραμματιστών μέσω του Declared Age Range API.