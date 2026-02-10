Apple και Google συμφώνησαν σε αλλαγές στο App Store

Η Apple και η Google συμφώνησαν να καταστήσουν τα καταστήματα εφαρμογών για κινητά πιο δίκαια και πιο διαφανή για χιλιάδες προγραμματιστές, ανακοίνωσε την Τρίτη η βρετανική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως σημαντικά πρώτα βήματα στο πλαίσιο του αυστηρότερου ρυθμιστικού καθεστώτος της.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) είχε χαρακτηρίσει τον Οκτώβριο τους δύο τεχνολογικούς κολοσσούς ως κατέχοντες «στρατηγικό καθεστώς αγοράς» στον τομέα των smartphones, γεγονός που της δίνει την εξουσία να απαιτεί συγκεκριμένες αλλαγές για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Σχεδόν όλα τα smartphones στη Βρετανία χρησιμοποιούν είτε το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple είτε το Android της Google, ενώ τα καταστήματα εφαρμογών και τα προγράμματα περιήγησής τους κατέχουν αποκλειστικές ή κυρίαρχες θέσεις στις αντίστοιχες πλατφόρμες τους.

Σύμφωνα με τις νέες δεσμεύσεις, οι εταιρείες θα εξετάζουν τις εφαρμογές με δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, ανέφερε η CMA.

Οι προγραμματιστές θα μπορούν επίσης να ζητούν πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες του iOS της Apple, ώστε να δημιουργούν ανταγωνιστικά προϊόντα, για παράδειγμα σε τομείς όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια ή η ζωντανή μετάφραση.

Η ρυθμιστική αρχή έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι η κυριαρχία αυτή επιτρέπει στις δύο εταιρείες να ασκούν σημαντική επιρροή στο περιεχόμενο, στις υπηρεσίες και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Apple ανέφερε ότι αντιμετωπίζει «έντονο ανταγωνισμό σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε και εργαζόμαστε ακούραστα για να δημιουργούμε τα καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρία χρήστη».

«Οι δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα επιτρέπουν στην Apple να συνεχίσει να προωθεί σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας για τους χρήστες, καθώς και εξαιρετικές ευκαιρίες για τους προγραμματιστές», πρόσθεσε.

Η Google δήλωσε ότι, παρότι θεωρούσε πως οι υφιστάμενες πρακτικές της απέναντι στους προγραμματιστές ήταν δίκαιες, αντικειμενικές και διαφανείς, χαιρέτισε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της CMA σε συνεργασία.