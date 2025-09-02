Απόφαση δικαστή των ΗΠΑ: Η Google δεν θα χρειαστεί να πουλήσει το Chrome

Αμερικανός δικαστής εξέδωσε την Τρίτη απόφαση στην υπόθεση παραβίασης του αντιμονοπωλιακού νόμου κατά της Google, της μητρικής Alphabet, σχετικά με την κυριαρχία της στην online αναζήτηση. Σύμφωνα με το Reuters η Google δεν θα χρειαστεί να πουλήσει το Chrome.

Συγκεκριμένα, η Google, υποχρεούται να κοινοποιεί δεδομένα στους ανταγωνιστές της για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην online αναζήτηση, όπως αποφάσισε δικαστής στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημα των εισαγγελέων να πουληθεί το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η ανταλλαγή δεδομένων θα επέτρεπε στους ανταγωνιστές να ανακατασκευάσουν την τεχνολογία της εταιρείας. Η Google ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή της απόφασης για χρόνια.

Η απόφαση προκύπτει από πενταετή νομική διαμάχη, όπου ο δικαστής Αμίτ Μέτα είχε κρίνει πέρυσι ότι η Google κατέχει παράνομο μονοπώλιο στη διαδικτυακή αναζήτηση και τη σχετική διαφήμιση. Οι εισαγγελείς τον Απρίλιο υποστήριξαν ότι απαιτούνται εκτεταμένα μέτρα για την αποκατάσταση του ανταγωνισμού και την αποτροπή επέκτασης της κυριαρχίας της Google στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Google υποστηρίζει ότι τα αιτήματα υπερβαίνουν τα νομικά δικαιολογημένα και θα αποκάλυπταν τεχνολογία σε ανταγωνιστές.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει και άλλες δικαστικές διαμάχες για κυριαρχία σε αγορές όπως τα καταστήματα εφαρμογών και η διαδικτυακή διαφήμιση, ενώ οι υποθέσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης καταστολής των ΗΠΑ κατά των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, που περιλαμβάνει Meta, Amazon και Apple.