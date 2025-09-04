Οι ανθρωποειδείς ρομπότ έχουν εξελιχθεί από εντυπωσιακά βίντεο επίδειξης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία δισεκατομμυρίων, με κολοσσούς όπως η Tesla, η Microsoft, η Amazon και η NVIDIA να επενδύουν μαζικά.

Η Figure AI έφτασε αποτίμηση σχεδόν 40 δισ. δολαρίων, ενώ η Κίνα έχει διαθέσει κρατικά κεφάλαια δισεκατομμυρίων. Αρχικά, οι εφαρμογές επικεντρώνονται σε εργοστάσια και αποθήκες, όμως πολλές εταιρείες προωθούν το όραμα των ανθρωποειδών στα σπίτια: ρομπότ που φτιάχνουν καφέ, διπλώνουν ρούχα ή φροντίζουν ηλικιωμένους.

Η πραγματική αποδοχή από τους χρήστες παραμένει αμφίβολη. Έρευνα σε ΗΠΑ και Βρετανία έδειξε προτίμηση στα ρομπότ ειδικού σκοπού, τα οποία θεωρούνται ασφαλέστερα, λιγότερο παρεμβατικά και πιο αξιόπιστα.

Παρά τη θετική στάση απέναντι στις δυνατότητες των ανθρωποειδών, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια, την πιθανότητα δυσλειτουργιών, την παραβίαση της ιδιωτικότητας και το φαινόμενο της «παράξενης κοιλάδας» που δημιουργεί η ανθρώπινη μορφή. Ογκώδη σώματα, έλλειψη χώρου και η εντύπωση παρακολούθησης ενίσχυσαν τις επιφυλάξεις.

Ακόμη και άτομα με κινητικούς περιορισμούς, εξοικειωμένα με βοηθητικά ρομπότ, δεν προτίμησαν τα ανθρωποειδή. Υποστήριξαν ότι η αντιγραφή της ανθρώπινης μορφής δεν είναι αναγκαία και ότι απλούστερες λύσεις, όπως τροχοφόρα ρομπότ με λαβές, καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες.

Επίσης, το ζήτημα του κόστους και της αξιοπιστίας παραμένει κρίσιμο. Οι χρήστες θα αποδέχονταν ανθρωποειδή μόνο αν ήταν ασφαλή, λειτουργικά και οικονομικά ανταγωνιστικά, κάτι που σήμερα δεν έχει αποδειχθεί.

Η εναλλακτική μπορεί να βρίσκεται σε μη ανθρωποειδείς σχεδιασμούς, πιο πρακτικούς και κοινωνικά αποδεκτούς. Όπως τα σπίτια προσαρμόστηκαν σε άλλες τεχνολογίες - από τα αυτοκίνητα μέχρι τις οικιακές συσκευές - θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και σε ρομπότ που λειτουργούν ως εργαλεία, όχι ως «ανθρώπινοι αντικαταστάτες».

Η έρευνα δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι και οι φροντιστές τους πιθανότατα θα προτιμούσαν ρομπότ που ενισχύουν την αυτονομία αντί να προσπαθούν να μιμηθούν ανθρώπους.

Η σημερινή φρενίτιδα γύρω από τα ανθρωποειδή αντικατοπτρίζει περισσότερο το όραμα των εταιρειών και των επενδυτών παρά τις πραγματικές επιθυμίες των χρηστών. Αν αυτά τα ρομπότ θα γίνουν πραγματικά καλοδεχούμενα στα σπίτια παραμένει ερώτημα.

Για την ώρα, τα ευρήματα υποδεικνύουν αποδοχή υπό όρους αλλά και επιφυλακτικότητα, με ξεκάθαρη προτίμηση σε πιο απλές και εξειδικευμένες λύσεις για την καθημερινότητα.