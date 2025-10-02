Siemens: Άνοδος για τη μετοχή της μετά τη πώληση μεριδίου της Healthineers

Άνοδο άνω του 2% σημείωσαν την Πέμπτη οι μετοχές της Siemens AG έπειτα από αναφορές ότι ο γερμανικός όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης μεγάλου μέρους του μεριδίου του στην Siemens Healthineers.

Η Siemens κατέχει σήμερα περίπου το 71% της Healthineers, σε σύγκριση με το 85% που κατείχε κατά την εισαγωγή της εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας στο χρηματιστήριο το 2018.

Το Bloomberg ανέφερε ότι η Siemens εξετάζει δομές που θα διανέμουν μέρος των μετοχών της Healthineers στους δικούς της μετόχους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να περιορίσει τις φορολογικές επιπτώσεις.

Αναλυτές της Barclays δήλωσαν ότι μια αφορολόγητη απόσχιση θα απαιτούσε πιθανώς τη δημιουργία μιας ξεχωριστής εταιρείας χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει μέρος των δραστηριοτήτων της Siemens, μια διαδικασία που «θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 12 μήνες».

Η πιθανή αναδιάρθρωση αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο της Ημέρας Κεφαλαιαγοράς της Siemens στις 13 Νοεμβρίου, η οποία θα προηγηθεί της εκδήλωσης της Healthineers στις 17 Νοεμβρίου.

«Θα καταρτίσουμε μια στρατηγική για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε στην Ημέρα Κεφαλαιαγοράς, στις 9 Δεκεμβρίου», δήλωσε νωρίτερα φέτος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens, Roland Busch, προσθέτοντας: «Αξιολογούμε προσεκτικά και διεξοδικά την κατάσταση».

Η Barclays περιέγραψε τέσσερα σενάρια για το μερίδιο της Siemens: συνεχιζόμενη πώληση άνω του 50% για τη διατήρηση του ελέγχου, μείωση κάτω του 50% που θα έθετε τέλος στον έλεγχο, μερική απόσχιση παρόμοια με αυτή της Siemens Energy το 2020 ή πλήρης απόσχιση που θα απομάκρυνε εντελώς τη Siemens.

Μια μείωση κάτω από το όριο ελέγχου θα προκαλούσε αναχρηματοδότηση των δανείων της Healthineers. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Healthineers, Jochen Schmitz, δήλωσε τον Φεβρουάριο: «Σε περίπτωση που η Siemens μειώσει το μερίδιό της, θα χάσει τον έλεγχο. Υπάρχει, για να το πούμε έτσι, μια περίοδος χάριτος κατά την οποία πρέπει να αναχρηματοδοτήσουμε αυτό το ποσό με την πάροδο του χρόνου».

Η Healthineers έχει δάνεια ύψους περίπου 13,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία είναι με τη Siemens. Η Barclays εκτίμησε ότι η πρόωρη αναχρηματοδότηση θα μπορούσε να αυξήσει τα έξοδα κατά 74 εκατομμύρια ευρώ το οικονομικό έτος 2026, 125 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και 84 εκατομμύρια ευρώ το 2028, σε σύγκριση με το υπάρχον χρέος με χαμηλό επιτόκιο.

Η μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση των δανείων που λήγουν το 2031 και το 2041 θα μπορούσε να προσθέσει 68 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 2% των κερδών ανά μετοχή.

Σημειωτέον ότι η Siemens έχει ήδη μειώσει το μερίδιό της στην Healthineers μέσω συναλλαγών στην αγορά και αυξήσεων κεφαλαίου. Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία πούλησε 26,5 εκατομμύρια μετοχές της Healthineers, συγκεντρώνοντας περίπου 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ και μειώνοντας τη συμμετοχή της κατά περίπου 2%.

Η συμμετοχή της μειώθηκε επίσης από 79% σε λίγο πάνω από 75% μεταξύ 2020 και 2021, όταν η Healthineers αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά της Varian ύψους 13,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Healthineers, Bernhard Montag, δήλωσε τον Μάιο ότι η συμμετοχή της Siemens «δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε».

Πρόσθεσε ότι «θα πραγματοποιηθεί επίσης μια Ημέρα Κεφαλαιαγοράς από την πλευρά της Siemens στο τέλος του έτους, όπου έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν επίσης δηλώσεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιο, καθώς και για το μέλλον της επένδυσής τους στην Siemens Healthineers».