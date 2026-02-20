Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών gov.gr λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων αυθεντικοποίησης
20/02/2026 • 13:05
Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε νέα αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00.

Κατά τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες του gov.gr:

  • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (για τροποποίηση στοιχείων)
  • Συστηθείτε - για τράπεζες (Know Your Customer - KYC)
  • myPhoto για πολίτες και φωτογράφους
  • myInfo - Προσωπικός Αριθμός
  • Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων 

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

