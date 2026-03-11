AMD-Samsung: Συνάντηση κορυφής με θέμα τη συνεργασία για τα τσιπ μνήμης

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Advanced Micro Devices, Lisa Su, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Samsung Electronics, Jay Y. Lee, στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα, για να συζητήσουν τη συνεργασία για την εξασφάλιση προμηθειών μνήμης υψηλής ευρυζωνικότητας που χρησιμοποιείται σε chipset Tεχνητής Nοημοσύνης, ανέφερε η εφημερίδα Maeil Business Newspaper.

Η Su πρόκειται να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα στις 18 Μαρτίου και σχεδιάζει να συναντηθεί με βασικούς εταίρους, όπως ο Lee και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Naver, Choi Soo-yeon, ανέφερε η εφημερίδα την Τετάρτη, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές του κλάδου.

Η Naver δήλωσε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου Choi και της AMD, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει την συγκεκριμένη ατζέντα, ενώ η Samsung Electronics αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η συνάντηση της Su με τον Lee έρχεται καθώς η ζήτηση για τσιπ μνήμης, συμπεριλαμβανομένων των HBM, DRAM και NAND, αυξάνεται με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την AMD, την Nvidia και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στον αγώνα για την κατασκευή data centers και την τροφοδοσία συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.Η Su αναμένεται επίσης να συζητήσει την ευρύτερη συνεργασία με τη Naver, τη μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη και πάροχο μηχανών αναζήτησης της χώρας.

Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την επέκταση των προμηθειώ νημιαγωγών για data centers, την κατασκευή κυρίαρχων υποδομών Tεχνητής Nοημοσύνης και τη συνεργασία σε τεχνολογίες υπολογιστών επόμενης γενιάς, ανέφερε η εφημερίδα.