Amazon: Προβλήματα στα cloud data centers της σε Μπαχρέιν και ΗΑΕ λόγω των ιρανικών επιθέσεων

Τα κέντρα δεδομένων της μονάδας cloud της Amazon στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν προβλήματα συνδεσιμότητας τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εταιρεία, εν μέσω αντιποίνων από τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρανικές επιθέσεις έπληξαν αεροδρόμια, λιμάνια και κατοικημένες περιοχές σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Μία από τις ζώνες της μονάδας cloud AWS στα ΗΑΕ εξακολουθούσε να είναι χωρίς ρεύμα τη Δευτέρα, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι «αντικείμενα» χτύπησαν το κέντρο δεδομένων και προκάλεσαν σπινθήρες και φωτιά.

Η Amazon ανέφερε κάποια ανάκαμψη στα ΗΑΕ, αλλά συνέστησε στους πελάτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικές περιοχές, καθώς διερευνά «πρόσθετα προβλήματα συνδεσιμότητας και ποσοστά σφαλμάτων».

Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε, όταν ρωτήθηκε νωρίτερα, εάν το περιστατικό στο κέντρο δεδομένων των ΗΑΕ είχε σχέση με τις ιρανικές επιθέσεις.

Η Amazon δεν έδωσε εξήγηση για τα προβλήματα συνδεσιμότητας στο κέντρο δεδομένων της στο Μπαχρέιν. Επίσης, δεν απάντησε σε αίτημα της Reuters για σχόλιο.