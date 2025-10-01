Amazon: Παρουσίασε το νέο Kindle Scribe με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Amazon παρουσίασε το νέο Kindle Scribe και το πρώτο έγχρωμο Kindle Scribe, τα οποία διαθέτουν και τα δύο νέες λειτουργίες Tεχνητής Nοημοσύνης.

Το νέο Kindle Scribe έχει μεγαλύτερη οθόνη 11 ιντσών χωρίς αντανάκλαση, πάχος μόλις 5,4 mm και ζυγίζει μόνο 400 g. Είναι επίσης 40% πιο γρήγορο κατά τη γραφή ή την αλλαγή σελίδων. Η Amazon αναφέρει ότι διαθέτει ένα νέο γυαλί με υφή που βελτιώνει την τριβή όταν το στυλό γλιστρά στην οθόνη, ώστε να δίνει την αίσθηση ότι γράφεις σε χαρτί.

Η συσκευή διαθέτει επίσης ένα νέο τετραπύρηνο chip, περισσότερη μνήμη και την τελευταία τεχνολογία οθόνης Oxide της εταιρείας, ώστε όλα να είναι πιο ομαλά.

Υπάρχουν δύο εκδόσεις του Kindle Scribe, μία με σύστημα μπροστινού φωτισμού και μία χωρίς.

Για το Kindle Scribe Colorsoft, η Amazon αναφέρει ότι διαθέτει τεχνολογία οθόνης που δημιουργεί απαλά χρώματα και δεν κουράζει τα μάτια όπως μια οθόνη LCD. Η εταιρεία ανέπτυξε επίσης έναν νέο μηχανισμό απόδοσης που βελτιώνει τα χρώματα και εξασφαλίζει γρήγορη και φυσική γραφή. Επιπλέον, το Kindle Scribe Colorsoft προσφέρει διάρκεια μπαταρίας αρκετών εβδομάδων, σημειώνει η Amazon.

🌟 Introducing the all-new Kindle Scribe lineup. Thinner, lighter, and faster with new productivity features, including an AI-powered notebook which allows you to naturally search across notebooks and quickly get insights. pic.twitter.com/ioE4pI4eVn — Amazon (@amazon) September 30, 2025

Οι συσκευές διαθέτουν μια νέα εμπειρία Home που επιτρέπει στους χρήστες να σημειώνουν κάτι και να ανοίγουν πρόσφατα ανοιχτά και προστιθέμενα βιβλία, έγγραφα και σημειωματάρια. Μια λειτουργία θα επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν τις σημειώσεις τους σε όλα τα σημειωματάριά τους και να λαμβάνουν απλές περιλήψεις AI. Το επόμενο έτος, οι χρήστες θα μπορούν να στέλνουν τις σημειώσεις και τα έγγραφά τους στο Alexa+ και να έχουν μια πιο εμπλεκόμενη συζήτηση σχετικά με αυτά.

Οι συσκευές θα διαθέτουν επίσης νέες λειτουργίες ανάγνωσης AI. Μια νέα λειτουργία «Story so Far» θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται για το βιβλίο που διαβάζουν μέχρι το σημείο που έχουν διαβάσει. Η λειτουργία «Ask this Book» θα επιτρέπει στους χρήστες να επισημάνουν οποιοδήποτε απόσπασμα κειμένου ενώ διαβάζουν ένα βιβλίο και να λαμβάνουν απαντήσεις χωρίς spoilers σε ερωτήσεις σχετικά με θέματα όπως το κίνητρο ενός χαρακτήρα ή τη σημασία μιας σκηνής.