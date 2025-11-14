Amazon: Μπλοκάρει εφαρμογές πειρατικού streaming στο Fire TV Stick παγκοσμίως

Η Amazon ανακοίνωσε ότι μπλοκάρει εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν παράνομα περιεχόμενο μέσω του Fire TV Stick, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic. Η ενέργεια αφορά τόσο τα νέα όσο και τα παλιά μοντέλα και έχει ήδη ξεκινήσει σε Γαλλία και Γερμανία, με παγκόσμια εφαρμογή μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

Όπως αναφέρει το The Verge, το Fire TV Stick και αντίστοιχες συσκευές streaming άλλων εταιρειών συνδέονται εδώ και καιρό με πειρατικό περιεχόμενο, κυρίως αθλητικό. Εφαρμογές τρίτων που δεν είναι εγκεκριμένες μπορούν να «φορτωθούν» στις συσκευές και να παρέχουν πρόσβαση σε παράνομες πλατφόρμες streaming σε χαμηλότερες τιμές από τις νόμιμες υπηρεσίες.

Ωστόσο, η απαγόρευση σε επίπεδο συσκευής καθιστά άχρηστες τις προσπάθειες παράκαμψης με VPN για να ξεπεραστούν γεωγραφικοί περιορισμοί, σύμφωνα με το Tech Radar.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Fire TV Stick 4K Select, το οποίο τρέχει σε Linux αντί για το Android των προηγούμενων μοντέλων. Η Amazon δήλωσε στο The Athletic ότι η νέα συσκευή διαθέτει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και περιορίζει τη λήψη εφαρμογών μόνο σε αυτές που βρίσκονται στο Amazon app store.

Σε ανακοίνωση εκπροσώπου της, η Amazon τόνισε: «Η πειρατεία είναι παράνομη και πάντα προσπαθούμε να την μπλοκάρουμε από το κατάστημά μας… Τώρα θα μπλοκάρουμε εφαρμογές που παρέχουν πρόσβαση σε πειρατικό περιεχόμενο, ακόμη και αυτές που έχουν ληφθεί εκτός του app store. Αυτό ενισχύει τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε τους δημιουργούς και να προστατεύσουμε τους πελάτες, καθώς η πειρατεία μπορεί επίσης να εκθέσει τους χρήστες σε κακόβουλο λογισμικό, ιούς και απάτες».

Σύμφωνα με έρευνα έξι μηνών της YouGov Sport για το 2025, περίπου το 9% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθούν αθλητικά παράνομα, δηλαδή περίπου 4,7 εκατομμύρια άτομα, αυξημένα κατά 200.000 σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Οι Fire Sticks αποτελούν τον δεύτερο πιο συχνό τρόπο παρακολούθησης πειρατικού περιεχομένου, πίσω από μη εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες που ανέφεραν το 42% των ερωτηθέντων, ενώ οι συσκευές plug-in ακολούθησαν με 31%.