Σε διαπραγματεύσεις για επένδυση στην OpenAI, την εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT, βρίσκεται η Amazon με φόντο μια πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης σε πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Η πιθανή συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή που η OpenAI θέτει τις βάσεις για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε το Reuters τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα, η Amazon ενδέχεται να επενδύσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, αλλά οι συνομιλίες μεταξύ των δύο εταιρειών είναι «πολύ ρευστές», ανέφερε η πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς το θέμα είναι ιδιωτικό.

Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει την ικανότητα της OpenAI να συνάπτει ευρείες συνεργασίες, μετά την απομάκρυνσή της από τις μη κερδοσκοπικές ρίζες της και τη σύναψη της συμφωνίας με τη Microsoft MSFT.O, ανέφερε η πηγή.

Όπως αναφέρει το Reuters, η συμφωνία με τη Microsoft αναδιαμόρφωσε την OpenAI σε μια εταιρεία κοινής ωφέλειας που ελέγχεται από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με συμμετοχή στην οικονομική επιτυχία της OpenAI, αφαιρώντας σημαντικούς περιορισμούς στην ικανότητα της εταιρείας να συγκεντρώνει κεφάλαια και να εξασφαλίζει υπολογιστικούς πόρους.

Η Microsoft κατέχει μερίδιο 27% στην OpenAI και έχει εξασφαλίσει το αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης μοντέλων OpenAI στους πελάτες της στο cloud.

Το The Information, που πρώτο ανέφερε τις συνομιλίες με την Amazon, ανέφερε ότι η OpenAI σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα τσιπ Trainium της Amazon, τα οποία ανταγωνίζονται τα τσιπ της Nvidia και της Google.

Η OpenAI και η Microsoft δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με την αναφορά του The Information.

Η χρηματοδότηση από την Amazon θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για έναν ευρύτερο γύρο χρηματοδότησης με τη συμμετοχή επιπλέον επενδυτών, σύμφωνα με το Information.

Η OpenAI επιδιώκει επίσης να πουλήσει μια επιχειρηματική έκδοση του ChatGPT στην Amazon, αλλά δεν είναι σαφές εάν η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για την ενσωμάτωση λειτουργιών του ChatGPT, όπως λειτουργίες αγορών με Τεχνητή Νοημοσύνη, τις οποίες η Amazon αναπτύσσει για τις δικές της εφαρμογές, σύμφωνα με την έκθεση.