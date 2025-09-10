Amazon και Netflix ετοιμάζουν διαφημιστική «συνεργασία» για το περιεχόμενο streaming

Η Amazon και το Netflix ανακοίνωσε την Τετάρτη συνεργασία διαφημιστικού χαρακτήρα, επιτρέποντας στους διαφημιζόμενους που χρησιμοποιούν το Amazon DSP (εργαλείο που αυτοματοποιεί και συγκεντρώνει την αγορά μέσων από πολλαπλές πηγές)

να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Amazon για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Netlix.

Η συμφωνία είναι παρόμοια με την μεγάλη συνεργασία μεταξύ της Amazon και της Disney που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και υπογραμμίζει τη μετατόπιση των διαφημιστικών δαπανών από την «παραδοσιακή» τηλεόραση προς το streaming.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προσφορά θα είναι διαθέσιμη από το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους στις ΗΠΑ το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Μεξικό, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Αυστραλία.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνάψαμε αυτή τη συνεργασία με το Netflix, η οποία επιτρέπει στις μάρκες να προσεγγίζουν τους συνδρομητές της και την εκτενή βιβλιοθήκη premium περιεχομένου της με το Amazon DSP. Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε τις αβεβαιότητες για τους διαφημιζόμενους, διευκολύνοντας τη διαχείριση του συνόλου του προγραμματισμού και των αγορών τους για την τηλεόραση με το Amazon Ads», δήλωσε ο Πολ Κότας, Ανώτερος Αντιπρόεδρος του Amazon Ads.



«Αυτή η συνεργασία με την Amazon συνάδει απόλυτα με τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους διαφημιστές ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές τους, ώστε να επιτύχουν τους στόχους μάρκετινγκ τους. Με την ενσωμάτωση του Amazon DSP και την ενεργοποίηση ακόμη πιο προηγμένων δυνατοτήτων με την πάροδο του χρόνου, καθιστούμε ευκολότερο από ποτέ να συνδεθείτε με το παγκόσμιο αφοσιωμένο κοινό του Netflix», δήλωσε η Έιμι Ρέινχαρντ, Πρόεδρος Διαφήμισης του Netflix.

Το Amazon DSP είναι μια τεχνολογική λύση που διατίθεται στους πελάτες της Amazon Ads, προσφέροντας επιλογές και ευελιξία για τη δημιουργία σημαντικών στιγμών μεταξύ των εμπορικών σημάτων και των καταναλωτών.

Το Amazon DSP αξιοποιεί μοναδικές πληροφορίες πρώτου μέρους σε συνδυασμό με εξελιγμένη τεχνολογία clean room για να φέρει τους διαφημιζόμενους και τους εκδότες πιο κοντά, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και βελτιώνοντας την απόδοση.

Αξιοποιεί προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσφέρει διαφημίσεις με αντίκτυπο σε σχετικό κοινό μέσω αυτοματοποίησης που απλοποιεί τον σχεδιασμό, την αγορά και τη μέτρηση των καμπανιών.