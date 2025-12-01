Amazon και Google λανσάρουν υπηρεσία multicloud για ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συνδεσιμότητα

Οι Amazon και Google παρουσίασαν την Κυριακή μια από κοινού αναπτυγμένη υπηρεσία multicloud δικτύου, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστη συνδεσιμότητα, όπως ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους, σε μια περίοδο που ακόμη και σύντομες διακοπές στο διαδίκτυο μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες δυσλειτουργίες.

Η πρωτοβουλία θα επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν ιδιωτικές, υψηλής ταχύτητας συνδέσεις μεταξύ των πλατφορμών υπολογιστικού νέφους των δύο εταιρειών μέσα σε λίγα λεπτά αντί για εβδομάδες, όπως αναφέρει το Reuters.

Η νέα υπηρεσία παρουσιάζεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη διακοπή λειτουργίας του Amazon Web Services στις 20 Οκτωβρίου, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε χιλιάδες ιστότοπους παγκοσμίως, θέτοντας εκτός λειτουργίας ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές του διαδικτύου, όπως το Snapchat και το Reddit. Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Parametrix, αυτή η διακοπή θα κοστίσει στις αμερικανικές εταιρείες μεταξύ 500 και 650 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα προσφορά συνδυάζει το Interconnect–multicloud της AWS με το Cross-Cloud Interconnect της Google Cloud, ώστε να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο παρόχων cloud.

«Αυτή η συνεργασία μεταξύ AWS και Google Cloud αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στη συνδεσιμότητα του πολυνεφικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Κένεντι, αντιπρόεδρος υπηρεσιών δικτύωσης της AWS.

Ο Ρομπ Ένς, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής δικτύωσης cloud στην Google Cloud, δήλωσε ότι το κοινό δίκτυο αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους πελάτες να μεταφέρουν δεδομένα και εφαρμογές μεταξύ διαφορετικών cloud.

Η Salesforce συγκαταλέγεται στους πρώιμους χρήστες της νέας προσέγγισης, ανέφερε η Google Cloud σε ανακοίνωσή της.

Η AWS παρέχει υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε εταιρείες, κυβερνήσεις και ιδιώτες και είναι ο μεγαλύτερος πάροχος cloud στον κόσμο, ακολουθούμενη από το Azure της Microsoft και το Google Cloud.

Οι τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Alphabet, η Microsoft και η Amazon, επενδύουν δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη υποδομών που μπορούν να ανταποκριθούν στην εκρηκτική άνοδο της διαδικτυακής κίνησης λόγω των αυξανόμενων αναγκών της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ για την υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών επιταχύνεται.

Η cloud δραστηριότητα της Amazon παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο, αποφέροντας έσοδα 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων — περισσότερο από το διπλάσιο των 15,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Google.