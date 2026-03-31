Η μονάδα δορυφορικού διαδικτύου Leo της Amazon υπέγραψε συμφωνία με τη Delta Air Lines για την παροχή Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης σε 500 αεροσκάφη της αεροπορικής εταιρείας, ξεκινώντας από το 2028. Με την εν λόγω συμφωνία, η Amazon σφραγίζει τη δεύτερη σημαντική συνεργασία της στον τομέα των αερομεταφορών, καθώς επιταχύνει την εκτόξευση περισσότερων δορυφόρων και ανταγωνίζεται το Starlink του Ίλον Μασκ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, βάσει συμφωνίας εντείνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην αναπτυσσόμενη υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου της Amazon και της Starlink για ένα μερίδιο της αγοράς Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης, ακόμη και αν το δορυφορικό δίκτυο του Μασκ παραμένει πολύ μπροστά όσον αφορά την ανάπτυξη δορυφόρων και την παγκόσμια κάλυψη.

Η Amazon κέρδισε την πρώτη της τέτοια συμφωνία πέρυσι με την JetBlue για την παροχή της υπηρεσίας Leo στο ένα τέταρτο του στόλου της αεροπορικής εταιρείας, ξεκινώντας από το 2027. Οι αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν συστοιχίες δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά για ταχύτερο Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης με λιγότερες διακοπές.

Στο μεταξύ, η Southwest Airlines ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα συμφωνία για τη χρήση του Starlink στα αεροσκάφη της. Η υπηρεσία της SpaceX έχει συνάψει στο παρελθόν συμφωνίες με τις United Airlines UAL.O, Alaska Airlines και Hawaiian Airlines, μεταξύ άλλων.

Η Amazon θα εγκαταστήσει τους τερματικούς σταθμούς Leo στα νέα αεροσκάφη της Delta και θα ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών το 2028 για τις πτήσεις της Delta στην ηπειρωτική Αμερική, δήλωσε ο Ranjan Goswami, διευθυντής μάρκετινγκ και προϊόντων της Delta. Οι όροι ή η αξία της συμφωνίας δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Το δίκτυο της Amazon, με επένδυση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παγκόσμια πώληση δορυφορικού διαδικτύου σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, έχει εκτοξεύσει 214 δορυφόρους από τον Απρίλιο του 2025 και στοχεύει να διπλασιάσει τον ρυθμό ανάπτυξης του δικτύου του, με πάνω από 20 εκτοξεύσεις να έχουν προγραμματιστεί για τους επόμενους 12 μήνες, δήλωσε ο Chris Weber, αντιπρόεδρος του τμήματος Leo.