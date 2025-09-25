Alloy: Μια startup δημιουργεί υποδομή δεδομένων για εταιρείες ρομποτικής

Οι εταιρείες ρομποτικής συχνά αντιμετωπίζουν ένα απλό αλλά περίπλοκο πρόβλημα: Τα ρομπότ παράγουν πολλά δεδομένα. Ακόμα και ένα απλό ρομπότ μπορεί εύκολα να παράγει έως και ένα terabyte δεδομένων την ημέρα, καθώς συλλέγει συνεχώς δεδομένα από κάμερες και αισθητήρες.

Η Alloy, με έδρα το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα: Η startup δημιουργεί υποδομή δεδομένων για εταιρείες ρομποτικής, ώστε να τις βοηθήσει να επεξεργάζονται και να οργανώνουν όλα τα δεδομένα που συλλέγουν τα ρομπότ τους από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων και καμερών.

Στον πυρήνα της, η Alloy κωδικοποιεί και επισημαίνει τα δεδομένα που συλλέγει και επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν στα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα για να βρίσκουν σφάλματα και σφάλματα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ορίσουν κανόνες για να εντοπίζουν και να επισημαίνουν προβλήματα στο μέλλον, παρόμοια με τον τρόπο που τα εργαλεία παρατηρησιμότητας επισημαίνουν σφάλματα στον κώδικα λογισμικού.

«Το τρέχον μοτίβο είναι ότι ψάχνεις για κάποιο είδος ανωμαλίας και στη συνέχεια αναπαράγεις τα δεδομένα», δήλωσε στο TechCrunch ο Joe Harris, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Alloy. «Στη συνέχεια, ξοδεύουν ώρες ψάχνοντας αυτά τα δεδομένα, αναζητώντας αυτά τα προβλήματα που τους έχουν επισημανθεί, προσπαθώντας να διαγνώσουν από αυτό [ενώ] δεν έχουν πραγματικά μια καλή εικόνα για το αν αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, αν πρόκειται για ένα ζήτημα υψηλής σοβαρότητας ή για μια μεμονωμένη, ακραία περίπτωση».

Λαμβάνοντας υπόψη πόσα δεδομένα παράγει ένα μόνο ρομπότ, καθώς οι εταιρείες ρομποτικής επιδιώκουν να επεκταθούν, αυτό το πρόβλημα δεδομένων θα συνεχίσει να επιδεινώνεται, πρόσθεσε ο Χάρις.

Η Alloy έχει επίσης συγκεντρώσει λίγο περισσότερα από 4,5 εκατ.δολάρια Αυστραλίας (περίπου 3 εκατ. δολάρια HΠΑ) σε έναν pre seed γύρο χρηματοδότησης που διεξήχθη από την Blackbird Ventures, με τη συμμετοχή των Airtree Ventures, Xtal Ventures και Skip Capital.