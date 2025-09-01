Οι μετοχές της Alibaba στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ εκτινάχθηκαν πάνω από 19% τη Δευτέρα, καθώς η μονάδα cloud computing του κινεζικού κολοσσού τεχνολογίας στήριξε τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, ενώ παράλληλα ήρθαν στο φως λεπτομέρειες για την ανάπτυξη ενός νέου τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η τιμή της μετοχής έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, με τους επενδυτές να επιβραβεύουν τόσο τη βελτίωση των επιδόσεων στο cloud, όσο και τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας προς νέες αγορές, ιδιαίτερα στο πεδίο του λεγόμενου «instant commerce», που γνωρίζει έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα. Η άνοδος στο Χονγκ Κονγκ συνεχίζει το θετικό κλίμα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων την Παρασκευή, όταν οι μετοχές της Alibaba στη Νέα Υόρκη έκλεισαν με άνοδο σχεδόν 13%.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 247,65 δισ. γουάν (34,73 δισ. δολάρια) για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση, χαμηλότερη ωστόσο από τις προσδοκίες των αναλυτών. Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 78%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Η μονάδα cloud αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με άνοδο εσόδων 26% σε ετήσια βάση - ταχύτερος ρυθμός σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα τελευταία τρίμηνα, η δραστηριότητα cloud της Alibaba παρουσιάζει συνεχή επιτάχυνση. Όπως και άλλοι κινεζικοί και αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι, η εταιρεία επενδύει σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσει δικά της μοντέλα και προσφέρει σχετικές υπηρεσίες μέσω της cloud μονάδας. Τα έσοδα από προϊόντα AI αυξάνονται με τριψήφιο ποσοστό για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο.

Την Παρασκευή, το CNBC αποκάλυψε ότι η εταιρεία αναπτύσσει νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, είδηση που συνέβαλε στην εκτόξευση της μετοχής τη Δευτέρα.

Παράλληλα, ο βασικός πυρήνας του ηλεκτρονικού εμπορίου δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Η Alibaba έχει εισέλθει και στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο του γρήγορου εμπορίου, μέσω της εφαρμογής Taobao, προσφέροντας παραδόσεις προϊόντων σε λιγότερο από μία ώρα. Οι επενδύσεις σε αυτή τη νέα υπηρεσία πιέζουν τα προσαρμοσμένα κέρδη, αλλά οι επενδυτές δείχνουν πρόθυμοι να δώσουν στην εταιρεία τον απαραίτητο χρόνο.