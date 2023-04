Αλάσκα: Mυστηριώδης σπείρα έκανε την εμφάνισή της στο Βόρειο Σέλας (vid)

Μια σπείρα μπλε απόχρωσης έκανε ξαφνικά την εμφάνιση της στον ουρανό πάνω από την πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.

Αρκετοί ερασιτέχνες αστρονόμοι σοκαρίστηκαν όταν είδαν τη σπείρα να εμφανίζεται το Σάββατο για λίγα λεπτά στο Βόρειο Σέλας, καθώς έμοιαζε σαν «αστρική πύλη προς άλλη διάσταση», όπως τη χαρακτήρισαν.

Πάντως, η εξήγηση είναι τελικά πιο πεζή.

Η σπείρα στην πραγματικότητα προκλήθηκε από παγωμένα καύσιμα πυραύλων.

Alien invasion? No, it's science. Experts say the mystery spiral over Alaska skies on Saturday during the northern lights — captured in this time-lapse — was a vapor trail from a SpaceX rocket launch. https://t.co/6G6cf6oHaC pic.twitter.com/IQM39aHmNk