Τεχνητή Νοημοσύνη

H Νvidia εκτιμά πως η ευκαιρία να επενδύσει 100 δισ. δολάρια στην OpenAI πιθανότατα δεν θα υλοποιηθεί, καθώς η εταιρεία του ChatGPT ετοιμάζεται να εισέλθει στο χρηματιστήριο μέσω δημόσιας πρότασης (IPO) εντός του 2026.

Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μιλώντας σε τραπεζικό συνέδριο της Morgan Stanley, «θα επενδύσουμε 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI. Πιστεύω ότι η ευκαιρία να επενδύσουμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI πιθανότατα δεν θα παρουσιαστεί, και ο λόγος για αυτό είναι ότι η εταιρεία πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο».

O ίδιος πρόσθεσε πως πιθανότατα η επένδυση των 10 δισ. δολαρίων της Nvidia στην Anthropic θα είναι η τελευταία πως την εταιρεία του chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης, Claude.