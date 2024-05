Τη μεγαλύτερη αλλαγή στη μηχανή αναζήτησής της τα τελευταία 25 χρόνια, παρουσίασε η Google, στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τη Microsoft και την OpenAI. Ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε το πρόγραμμα AI Overviews το οποίο παρέχει στους χρήστες περιλήψεις που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη στην κορυφή πολλών αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά το λανσάρισμα της λειτουργίας, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις αφού το πρόγραμμα παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε ερωτήσεις ορισμένων χρηστών.

Για παράδειγμα, αρκετοί χρήστες δημοσίευσαν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι μια από τις απαντήσεις που έδωσε το πειραματικό εργαλείο της Google ήταν ότι ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος μουσουλμάνος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Praise the Google AI Overlord (err, Overview) that will provide us salvation in the form of glue in our pizza, a small rock to eat every day, and our other pathetic biological needs. pic.twitter.com/yRJgv0eAsK