Ο «κολοσσός» του δημιουργικού σχεδιασμού Adobe ενισχύει τα προϊόντα που προσφέρει στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά προσαρμοσμένα μοντέλα Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI - GenAI).

Συγκεκριμένα, η Adobe παρουσίασε τη Δευτέρα το Adobe AI Foundry, μια νέα υπηρεσία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με την εταιρεία, για τη δημιουργία προσαρμοσμένων μοντέλων GenAI, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί με βάση το branding και την πνευματική ιδιοκτησία τους.

Τα προσαρμοσμένα μοντέλα του Foundry, τα οποία μπορούν να παράγουν κείμενο, εικόνες, βίντεο και άλλα μέσα όπως 3D σκηνές, βασίζονται στην οικογένεια μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης Firefly της Adobe. Αυτά τα μοντέλα Firefly κυκλοφόρησαν το 2023 και έχουν εκπαιδευτεί εξ ολοκλήρου σε δεδομένα με άδεια χρήσης. Στη συνέχεια, η υπηρεσία Foundry της Adobe προσαρμόζει αυτά τα μοντέλα για κάθε πελάτη χρησιμοποιώντας την πνευματική ιδιοκτησία του.

Η τιμολόγηση της υπηρεσίας Foundry βασίζεται στο πόσο αυτή χρησιμοποιείται, σε αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα της Adobe που τιμολογούνται ανά θέση εργασίας.

Η Χάνα Έλσακρ, αντιπρόεδρος των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Adobe, δήλωσε στο TechCrunch ότι η υπηρεσία Foundry ήταν μια φυσική επέκταση των AI προϊόντων της εταιρείας για επιχειρήσεις και ότι οι πελάτες ζητούσαν περισσότερη προσαρμογή.

«Αυτό αναβαθμίζει πολλές από τις δυνατότητες που ήδη είχαμε», δήλωσε η Έλσρακρ «Η επιχείρηση μας ζήτησε να συμμετάσχουμε και να τους συμβουλεύσουμε, να τους βοηθήσουμε, να συνεργαστούμε μαζί τους, να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης τους στον τομέα της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης για το μάρκετινγκ».

Από τότε που η Adobe κυκλοφόρησε τα μοντέλα Firefly το 2023, οι επιχειρήσεις τα έχουν χρησιμοποιήσει, για να δημιουργήσουν περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία.

H Elsakr δήλωσε ότι αυτά τα προσαρμοσμένα μοντέλα θα βοηθήσουν τα brands να συμβαδίζουν καλύτερα με τις διαφημιστικές τους καμπάνιες. Ένας πελάτης θα μπορεί να δημιουργήσει μια διαφημιστική καμπάνια για ένα προϊόν μία φορά και να χρησιμοποιήσει ένα προσαρμοσμένο μοντέλο της Adobe για να δημιουργήσει την ίδια διαφήμιση για διαφορετικές εποχές, γλώσσες ή μορφές.