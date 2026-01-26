Vitex: Ο Χρωμόπυργος ως στρατηγικός πυλώνας

Με μια επένδυση ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, η Vitex εγκαινιάζει τον Χρωμόπυργο, μια παραγωγική μονάδα που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της εταιρείας στα δομικά χημικά. Ενταγμένος σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα 12,5–13 εκατ. ευρώ, ο Χρωμόπυργος σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό και επιχειρησιακό μοντέλο, με έμφαση στην καθετοποίηση, την αυτοματοποίηση, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Αριστείδης Μπρίλλης, Plant Manager και η Ιωάννα Σιένα, Quality Control Associate της Vitex αναλύουν τις στρατηγικές επιλογές πίσω από την επένδυση, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στην παραγωγική αυτονομία και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας για ανάπτυξη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές.

Συνέντευξη στη Μαρία Γεωργιάδου

Ποια ήταν η στρατηγική ανάγκη που οδήγησε την εταιρεία στην επένδυση του Χρωμόπυργου;

(Αριστείδης Μπρίλλης, Plant Manager)

Η βασική στρατηγική ανάγκη που οδήγησε τη Vitex στην επένδυση του Χρωμόπυργου ήταν η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής αυτονομίας της στα δομικά χημικά, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των συνεργατών της. Η αγορά σήμερα απαιτεί συνέπεια, ταχύτητα και υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, ιδιαίτερα σε απαιτητικά συστήματα όπως η εξωτερική θερμομόνωση. Ο Χρωμόπυργος σχεδιάστηκε ακριβώς για να απαντήσει σε αυτές τις ανάγκες, ως ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και καθετοποιημένο εργοστάσιο, που επιτρέπει τον έλεγχο των πρώτων υλών, των διεργασιών και της ποιότητας σε πραγματικό χρόνο. Δεν πρόκειται απλώς για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά για μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με μεγαλύτερη ευελιξία, ακρίβεια και δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Πώς εντάσσεται η νέα μονάδα στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 12,5–13 εκατ. ευρώ;

(Ιωάννα Σιένα, Quality Control Associate)

Ο Χρωμόπυργος αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού προγράμματος της Vitex, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική του συνιστώσα. Η επένδυση συμπληρώνεται από σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές logistics και αποθήκευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, καθώς και από υποστηρικτικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια και την εξωστρέφεια της εταιρείας. Το σύνολο του προγράμματος λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα, όπου η παραγωγή, η αποθήκευση και η διάθεση σχεδιάζονται ολιστικά, με ξεκάθαρο στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Πώς αλλάζει ο Χρωμόπυργος την παραγωγική αυτονομία της Vitex και ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα;

(Ιωάννα Σιένα, Quality Control Associate)

Ο Χρωμόπυργος μετασχηματίζει ουσιαστικά την παραγωγική αυτονομία της Vitex στα κονιάματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η εταιρεία αποκτά απόλυτο έλεγχο της ποιότητας, από το στάδιο του εργαστηρίου έως τη βιομηχανική κλίμακα, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων πρωτοκόλλων. Παράλληλα, επιτυγχάνεται σημαντική ταχύτητα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, χωρίς εξαρτήσεις από τρίτους, ενώ ενισχύεται η δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων και όχι μεμονωμένων λύσεων. Αυτός ο συνδυασμός χημικής τεχνογνωσίας, βιομηχανικής κλίμακας και τεχνικής υποστήριξης αποτελεί βασικό σημείο διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό.

Ποιος είναι ο ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο;

(Αριστείδης Μπρίλλης, Plant Manager)

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης για τη Vitex και όχι απλώς μια υποστηρικτική λειτουργία. Μέσα από τις νέες αποθηκευτικές υποδομές και τη συνολική βελτιστοποίηση των logistics, μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι παράδοσης, ενισχύεται η αξιοπιστία απέναντι στον πελάτη και υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. Στον κλάδο των δομικών χημικών, η διαθεσιμότητα του προϊόντος στον σωστό χρόνο και τόπο είναι εξίσου κρίσιμη με την ποιότητά του και αποτελεί βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας.

Πώς συνδέεται ο Χρωμόπυργος με τη στρατηγική βιωσιμότητας της Vitex;

(Ιωάννα Σιένα, Quality Control Associate)

Ο Χρωμόπυργος έχει σχεδιαστεί εξαρχής με στόχο τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η λειτουργία του βασίζεται σε βελτιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας, σε περιορισμό των απωλειών πρώτων υλών και σε αυτοματοποιημένες διεργασίες που μειώνουν τα απορρίμματα, ενώ ταυτόχρονα παράγονται προϊόντα που συμβάλλουν άμεσα στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Για τη Vitex, η βιωσιμότητα ξεκινά από το εργοστάσιο και φτάνει μέχρι το τελικό έργο. Αποτελεί τεχνική και στρατηγική επιλογή και όχι μια απλή επικοινωνιακή προσέγγιση.

Ποιοι είναι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης και το μακροπρόθεσμο όραμα της Vitex;

(Αριστείδης Μπρίλλης, Plant Manager)

Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης της Vitex για τα επόμενα χρόνια είναι η διεύρυνση της γκάμας δομικών χημικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της εξαγωγικής της παρουσίας και η απρόσκοπτη κάλυψη της ζήτησης μέσα από ολοκληρωμένα τεχνικά συστήματα. Μακροπρόθεσμα, το όραμα της εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό χάρτη των δομικών χημικών, εκπροσωπώντας μια σύγχρονη ελληνική βιομηχανία που συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή, βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοπιστία για τον επαγγελματία της κατασκευής.